EU-Krisentreffen am Dienstag zur Lage in Israel

Die EU-Außenminister beraten wegen der Nahost-Gewalteskalation am Dienstag bei einem Krisentreffen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell kündigte am Montag auf X (ehemals Twitter) an, er habe für Dienstag ein Krisentreffen einberufen, um die Situation in Israel und in der Region zu besprechen.

Das Treffen soll zum Teil als Videokonferenz ab 16.00 Uhr stattfinden. Mehrere EU-Minister, darunter auch der österreichische Ressortchef Alexander Schallenberg (ÖVP), sind am Dienstag in Maskat, um in Omans Hauptstadt am Ministertreffen der EU mit dem Golfkooperationsrat teilzunehmen.

Lesen Sie auch

Die EU sei in engem Austausch mit ihren Partnern, um zu helfen und die Situation zu deeskalieren, erklärte ein Sprecher der Europäischen Kommission am Montag in Brüssel. Borrell habe sich unter anderen mit israelischen, ägyptischen und palästinensischen Vertretern sowie mit den Außenministern der USA, Deutschlands oder Italiens beraten. Das informelle Außenministertreffen am Dienstag solle die Auswirkungen des bisherigen Geschehens und die weiteren Schritte der Europäischen Union diskutieren.

Eine Sprecherin betonte, die EU habe palästinensische Hilfsorganisationen unterstützt, aber niemals direkt oder indirekt die Hamas oder andere palästinensische Terrororganisationen. Die Prioritäten seien mit den Mitgliedstaaten festgelegt worden. Israel habe das Recht, sich gemäß internationalem Recht zu verteidigen. Der Umfang der Attacken von Hamas sei „beispiellos“.