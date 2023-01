Das EU-Parlament stimmt am Mittwoch (12.00 Uhr) über die Nachfolge der ehemaligen Vizepräsidentin Eva Kaili ab. Aussichtsreichster Kandidat ist der Sozialdemokrat Marc Angel aus Luxemburg. Im Dezember hatte ein Korruptionsskandal das EU-Parlament erschüttert. Kaili und weiteren Verdächtigen wird die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche und Korruption zur Last gelegt. Dabei geht es um mutmaßliche Einflussnahme auf politische Entscheidungen durch u.a. Katar.

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben