EU prüft Bericht über iranische Raketenlieferungen an Moskau

Die EU hat „glaubwürdige Informationen“ über die Lieferung ballistischer Raketen durch den Iran an Russland erhalten. „Wir prüfen die Angelegenheit mit den Mitgliedstaaten, und wenn sie bestätigt wird, würde diese Lieferung eine bedeutende materielle Eskalation in der Unterstützung des Iran für Russlands illegalen Angriffskrieg gegen die Ukraine darstellen“, sagte der Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell, Peter Stano, am Montag in Brüssel. Der Iran dementiert.

„Es wurde keine Rakete nach Russland geschickt und diese Behauptung ist eine Art psychologische Kriegsführung“, sagte der ranghohe Kommandant der Revolutionsgarden, Fazlollah Nozari, laut staatlichen iranischen Medien. „Der Iran unterstützt keine der Parteien im Ukraine-Russland-Konflikt.“ Zuvor hatte das „Wall Street Journal“ berichtet, dass der Iran Kurzstreckenraketen an Russland liefere.

Der Kreml dementierte nicht ausdrücklich, dass der Iran Raketen an Russland liefere. „Diese Art von Informationen sind nicht immer wahr“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag in Moskau vor Journalisten. „Der Iran ist ein wichtiger Partner.“ Die beiden Länder würden ihre Zusammenarbeit „in allen möglichen Bereichen, einschließlich der sensibelsten“ ausbauen.

Teheran und Moskau haben sich einander angenähert, seit Russland im Februar 2022 mit Zehntausenden von Soldaten die Ukraine überfiel. Das russische Militär verwendet Shahed-Drohnen iranischer Bauart.

Die Ukraine erklärte vergangene Woche, dass die sich vertiefende militärische Zusammenarbeit zwischen Teheran und Moskau eine Bedrohung für die Ukraine, Europa und den Nahen Osten darstelle. Kiew forderte die internationale Gemeinschaft auf, den Druck auf Iran und Russland zu erhöhen.

Jede iranische Weitergabe von ballistischen Raketen an Russland würde eine scharfe Eskalation des Ukraine-Krieges bedeuten, betonten die Vereinigten Staaten am Freitag.