Europa zeigt KI die Grenzen auf

Das EU-Parlament hat seine Position zur geplanten Regulierung von Künstlicher Intelligenz (KI) am Mittwoch in Straßburg festgelegt. Die EU-Abgeordneten fordern teils eine Verschärfung des Vorschlags der EU-Kommission. So sollen auch biometrische Kategorisierungssysteme anhand sensibler Merkmale sowie präventive Polizeisysteme verboten werden.

Das geplante Gesetz folgt einem risikobasierten Ansatz: Die Regulierung richtet sich nach dem Grad des Risikos, das die KI erzeugen kann, bis hin zum Verbot von Systemen, die zur Einstufung von Menschen anhand ihres Sozialverhaltens oder persönlicher Merkmale eingesetzt werden.

KI-Systeme, die Wähler und Wahlergebnisse beeinflussen oder einen erheblichen Schaden für die Gesundheit, Sicherheit, Grundrechte oder die Umwelt der Menschen darstellen, sollen auch auf der Hochrisiko-Liste stehen. Um die Innovation anzukurbeln, schlagen die Abgeordneten Ausnahmen für Forschung sowie die Nutzung sogenannter Reallabore vor.

Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP) begrüßte das Ergebnis. Des EU-Parlament „hat die Dringlichkeit einer schnellen Regulierung erkannt. Wichtig ist für Europa, rasch zu einer klugen Regulierung zu kommen, die Innovation ermöglicht, aber gleichzeitig Massenüberwachung oder Social Scoring untersagt.“

„Wir unterstützen ein EU-Gesetz, das den Einsatz von KI so bald wie möglich regelt. Der Grundsatz dafür muss sein, dass wir die Chancen dieser neuen Technologie nutzen und deren Risiken nach Möglichkeit minimieren“, ergänzten die EU-Abgeordneten Barbara Thaler und Lukas Mandl (beide ÖVP). Wann die Verhandlungen über den finalen Gesetzestext beginnen, ist noch unklar.