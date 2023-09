Exit Poll: Wahlsieg in der Slowakei geht an Progressive

Der Wahlsieg bei der vorgezogenen Parlamentswahl in der Slowakei geht offenbar an die Progressive Slowakei des Oxford-Absolventen und Vizevorsitzenden des EU-Parlaments Michal Simecka. Laut einer Nachwahlumfrage des meistgesehenen privaten TV-Senders Markiza, durchgeführt von der renommierten Umfrageagentur Focus, haben am Samstag 23,5 Prozent der Wähler für die junge liberale und EU- sowie Ukraine-freundliche Partei gestimmt.

Auf Platz 2 landete demnach die sozialdemokratische Partei Smer des Links-Populisten und Ex-Premiers Robert Fico mit 21,9 Prozent, der damit sein erhofftes Comeback wohl verfehlt hat.

