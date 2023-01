Facebook-Konzern Meta zu 320 Mio. Euro Strafe verdonnert

Der Facebook-Konzern Meta wird wegen der Nutzung von personenbezogenen Daten von der EU zu einer Strafe von 320 Millionen Euro verdonnert. Der Europäische Datenschutzausschuss (EDSA) habe Metas „Umgehung“ der Einwilligung zur EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) über eine Klausel in den Geschäftsbedingungen untersagt, teilte die von Max Schrems gegründete Datenschutz-NGO noyb am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Der Datenschützer Schrems bezeichnet dies als „schweren Schlag für das Geschäftsmodell von Meta in Europa“.

Lesen Sie auch

Die Entscheidung betrifft drei Beschwerden von noyb aus dem Jahr 2018. Meta, zu dem auch das soziale Netzwerk Instagram und der Nachrichtendienst WhatsApp gehören, muss demnach in Zukunft von den Nutzern eine „Ja/Nein“-Option für personalisierte Werbung einholen.