Favoritin González bei Ecuadors Präsidentschaftswahl voran

Die Linkspolitikerin Luisa González führt die ersten Hochrechnungen in der ersten Runde von Ecuadors Präsidentschaftswahl an. Nach der Auszählung von rund 30 Prozent der Wahlboxen erhielt González laut Angaben der nationalen Wahlbehörde mehr als 33 Prozent der Stimmen. Die Wählerinnen und Wähler konnten bis 17.00 Uhr (0.00 Uhr MESZ) ihre Stimme abgeben. Nach dem tödlichen Attentat auf einen Kandidaten im Wahlkampf waren Soldaten im Einsatz, um den Urnengang abzusichern.

Für einen Sieg in der ersten Runde muss ein Präsidentschaftskandidat über 40 Prozent der Stimmen verfügen oder zehn Prozentpunkte vor dem nächstnachfolgenden Konkurrenten liegen. Hinter González lag laut den Angaben überraschend Daniel Noboa mit 24,4 Prozent der Stimmen auf Platz zwei. Eine mögliche zweite Wahlrunde würde am 15. Oktober stattfinden. Am Sonntag wurden außerdem die Mitglieder des 137 Sitze starken Parlaments gewählt. Darüber hinaus wurden in zwei Volksabstimmungen über Ölbohrungen im Amazonas und den Bergbau im Waldgebiet Chocó Andino abgestimmt.

Alle acht Bewerber für das Amt des Staatschefs warben mit Versprechen für sich, gegen die organisierte Kriminalität vorzugehen, und traten im Wahlkampf teils in kugelsicheren Westen auf. Gleich mehrere politische Morde kennzeichneten die Zeit unmittelbar vor der ersten Wahlrunde. Nur elf Tage zuvor war der aussichtsreiche Zentrist Fernando Villavicencio nach einer Wahlkampfveranstaltung in der Hauptstadt Quito erschossen worden. Nur Stunden vor dem Votum erklärte der Ersatzkandidat von Villavicencios Construye-Partei, Christian Zurita, Todesdrohungen in Onlinenetzwerken erhalten zu haben.

Im Jahr 2022 gab es in Ecuador 26 Mordfälle pro 100.000 Einwohner. Damit hat das Land Mexiko, Kolumbien und Brasilien überholt. Am späten Freitagabend überlebte der Bürgermeister der Küstenstadt La Libertad im Westen Ecuadors nach eigenen Angaben einen Mordanschlag. Am Montag davor erschossen Unbekannte im Norden des Landes einen Lokalpolitiker der Partei Bürgerrevolution des linksgerichteten ehemaligen Präsidenten Rafael Correa.

Bei den vorgezogenen Wahlen ging González, politische Erbin des wegen Korruption verurteilten Correa (2007 bis 2017), als Favoritin ins Rennen, gefolgt von dem indigenen Umweltaktivisten Yaku Pérez und dem deutschstämmigen früheren Vizepräsidenten Otto Sonnenholzner.