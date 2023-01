Fitnessprogramm für Bundeswehr

Der neue deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius ist im Amt. Er wolle die Bundeswehr schnell für die verschärfte Sicherheitslage nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine stark machen, kündigte Pistorius an. „Es geht um Abschreckung, Wirksamkeit und Einsatzfähigkeit.“ Pistorius kritisierte, die Bundeswehr sei in den vergangenen Jahrzehnten oft vernachlässigt worden. Die Truppe brauche jetzt volle Unterstützung.

Laut Verteidigungsministerium telefonierte er unmittelbar nach seiner Vereidigung mit seinem französischen Amtskollegen Sebastien Lecornu. Kurz darauf empfing Pistorius dann US-Verteidigungsminister Lloyd Austin. Dieser nannte Deutschland „einen der wichtigsten Verbündeten der USA“. Beide sagten vor Beginn ihres Gesprächs der Ukraine weitere Hilfe zu.

In den vergangenen Tagen ist der Druck auf Deutschland stark gewachsen, der Ukraine auch Kampfpanzer vom Typ Leopard zur Verfügung zu stellen. Bundeskanzler Olaf Scholz ist dazu Medienberichten zufolge nun unter Bedingungen bereit.

Heute kommen auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz die Verteidigungsminister mehrerer Dutzend Staaten zusammen, um über die weitere militärische Unterstützung der Ukraine zu beraten. Mit gutem Beispiel gingen bereits zwei Staaten voran, Estland beschloss am Donnerstag die Lieferung von Haubitzen, Munition, Ausrüstung zur Artillerieunterstützung und Granatwerfern im Wert von 113 Millionen Euro. Schweden will Schützenpanzer und ein Artilleriesystem für knapp 390 Millionen Euro liefern.