Französische Bahn meldet „massiven Angriff“ auf Schnellzugnetz

Am Eröffnungstag der Olympischen Spiele in Paris kommt es zu einem massiven Angriff auf das französische Schienennetz. Die Hochgeschwindigkeitszüge verkehren aktuell mit erheblichen Verspätungen.

Der Verkehr der Hochgeschwindigkeitszüge (TGV) in Frankreich ist nach einer Reihe von böswilligen Handlungen stark beeinträchtigt. Das berichtet „Le Monde“ unter Berufung auf die französische Eisenbahngesellschaft SNCF.

Viele TGV-Verbindungen müssten gestrichen werden. Der Angriff zielt darauf ab, das Netz zu lähmen.

Derzeit gibt es jedoch keine Hinweise auf einen Zusammenhang mit der Eröffnung der Olympischen Spiele, deren Zeremonie am Abend in Paris stattfinden soll. Die Störungen werden voraussichtlich das ganze Wochenende andauern.

Unter anderem gibt es auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Paris und Lille Einschränkungen. Ursache dafür sei ein böswilliger Akt in der Gegend von Arras, so die SNCF. Auch auf der Strecke von Paris in Richtung Osten soll es erhebliche Probleme geben.