Franzosen demonstrieren weiter gegen Pensionsreform

Kurz vor der möglichen Verabschiedung der Pensionsreform in Frankreich haben die Gewerkschaften für Mittwoch erneut zu einem Protesttag aufgerufen. Am selben Tag tritt der Vermittlungsausschuss des Parlaments zusammen, um einen Kompromiss auszuhandeln, der am Donnerstag endgültig verabschiedet werden könnte. Voraussichtlich werden zahlreiche Bahnen und Busse ausfallen.

In Paris bestimmt der anhaltende Streik der Müllabfuhr inzwischen das Stadtbild. An zahlreichen Orten häufen sich aufplatzende Plastikmüllsäcke und Pappkartons. Auslöser der Proteste ist das Vorhaben der französischen Regierung, das Pensionsantrittsalter bis 2030 von 62 auf 64 Jahre anzuheben. Bei bisherigen Protesttagen sind teilweise mehr als eine Million Menschen auf die Straßen gegangen.

