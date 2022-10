Freiwillige Aufnahme: Erste Bootsflüchtlinge nach Deutschland geholt

Aus Italien sind erstmals 74 Asylsuchende nach Deutschland gebracht worden – wie im sogenannten freiwilligen europäischen Solidaritätsmechanismus vereinbart. Wie das deutsche Innenministerium auf Anfrage mitteilte, steuerte das Flugzeug mit den Migranten an Bord am Dienstag erst Hannover und dann Berlin an. Die aus Seenot geretteten Menschen sollen in Deutschland ein Asylverfahren durchlaufen.

Im Juni hatten sich 21 europäische Staaten auf den Mechanismus geeignet, der erst einmal für ein Jahr angelegt ist. Er soll helfen, EU-Mitgliedstaaten wie Italien zu unterstützen, bei denen viele Bootsflüchtlinge ankommen. Die Bundesregierung verbindet damit die Hoffnung, bei der Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems endlich Fortschritte zu machen.

Deutschland hatte sich bereit erklärt, über den Solidaritätsmechanismus binnen eines Jahres 3.500 Asylsuchende aufzunehmen. Bisher geht es mit dem neuen Verfahren allerdings eher schleppend voran.

Außer Frankreich, das im August 38 Schutzsuchende eingeflogen hatte, hat es dem Vernehmen nach noch keine weiteren Transfers gegeben. Die Unionsparteien CDU/CSU kritisieren, dass die deutsche Bundesregierung trotz der großen Zahl von Flüchtlingen aus der Ukraine freiwillige Aufnahmezusagen gemacht hat.