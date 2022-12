Friedenslichter

Kommentar zum Friedenslicht.

Der Papst nahm das Friedenslicht aus Oberösterreich am Mittwoch in Empfang. Im Europaparlament erstrahlt es seit Montag. Dieses Symbol der Hoffnung ist mehr denn je Ausdruck tiefer Sehnsucht nach einer Welt frei von Krieg und Terror.

Die schöne Tradition der feierlichen Verbreitung dieses Lichts schafft aber noch keinen Frieden. Wo dieser zerstört oder gefährdet ist, muss er hart erarbeitet bzw. mühsam gesichert werden.

In diesem Sinne entzündet der EU-Gipfel am Donnerstag ein spezielles Friedenslicht. Die Zuerkennung des Kandidatenstatus an Bosnien-Herzegowina ist nicht nur ein Signal der Hoffnung, sondern auch ein Bekenntnis der EU zu ihrer Verantwortung als Friedensnobelpreisträger.

Die Integration der Westbalkanstaaten trägt bei zur Schaffung klarer Verhältnisse in einer Region, die viele als ihre Spielwiese betrachten: Russland, China, die Türkei, Saudi-Arabien versuchen hier politisch, wirtschaftlich oder religiös an Einfluss zu gewinnen — zu Lasten von Stabilität und Frieden. Die EU-Integration des Balkan ist daher ein wichtiges Signal an alle Störenfriede. Umso mehr, als es dort schon genug hausgemachten Sprengstoff gibt.

Österreich hat in der EU jahrelang maßgeblich zum Reifen dieser Erkenntnis beigetragen. Gerade jetzt, da es wegen der Schengen-Blockade am Pranger steht, verdient dieses seit langem strahlende austriakische „Friedenslicht“ besondere Würdigung.