Fünf Tote nach Israel-Attacke im Zentrum Beiruts

Das Zentrum der libanesischen Hauptstadt Beirut ist erneut von einem israelischen Luftangriff erschüttert worden. Ziel war eine Wohnung im Viertel Zakak al-Balat, wie eine Reporterin vor Ort unter Berufung auf Augenzeugenberichte und Sicherheitskreise berichtete. Demnach sollen zwei Flugkörper eingeschlagen sein. Dem libanesischen Gesundheitsministerium zufolge wurden bei dem Angriff fünf Menschen getötet und 24 weitere verletzt.

Viele Menschen versuchten, die Umgebung zu verlassen. Rettungskräfte waren vor Ort, um Verletzte aus den Trümmern zu bergen. Die Gegend ist dicht bewohnt, gilt aber auch als von der Schiitenmiliz Hisbollah und deren Verbündeten von der Amal-Bewegung kontrolliert. Ganz in der Nähe befinden sich unter anderem der Sitz der Wirtschafts- und Sozialkommission für Westasien der Vereinten Nationen (ESCWA) sowie die australische Botschaft. Warnungen gab es zuvor nicht. Die israelische Armee äußerte sich zunächst nicht zu dem Angriff.

Die meisten israelischen Luftschläge galten bisher den südlichen Vororten Beiruts, die als Hisbollah-Hochburg gelten. Zuletzt wurde aber häufiger auch das Zentrum angegriffen.

Hisbollah und Libanon im Prinzip für US-Plan für Feuerpause

Der hochrangige libanesische Politiker Ali Hassan Khalil erklärte, der Libanon und die Hisbollah-Miliz hätten einem US-Vorschlag für eine Feuerpause mit einigen Anmerkungen zugestimmt. Er spricht vom bisher ernsthaftesten Versuch, die Kämpfe zu beenden. Der Libanon habe seine Antwort auf den US-Vorschlag am Montag übermittelt.

Bei einem Hisbollah-Raketenangriff aus dem Libanon auf den Großraum der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv wurden Montagabend fünf Menschen verletzt, eine davon schwer. Sie seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilte der Rettungsdienst mit. Er veröffentlichte ein Foto von einem größeren Brand in Ramat Gan, einem Vorort im Osten von Tel Aviv. Vermutlich wurde er von einem Trümmerteil einer israelischen Abfangrakete ausgelöst.

Israel schießt aus Libanon kommende Rakete ab

Die Armee berichtete von einer Rakete aus dem Libanon, die abgeschossen worden sei. Nur kurz vor dem Angriff auf Tel Aviv hatte die israelische Luftwaffe erneut die libanesische Hauptstadt Beirut bombardiert. Zwei Raketen seien in eine Wohnung im Viertel Zakak al-Balat im Zentrum der Stadt eingeschlagen, wie eine Reporterin vor Ort unter Berufung auf Augenzeugenberichte und Sicherheitskreise berichtete. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden vier Menschen getötet und 18 weitere verletzt.

Beim Einschlag einer Hisbollah-Rakete im nordisraelischen Ort Shefaram war zuvor bereits eine Frau getötet worden. Dies berichtete die Zeitung „Times of Israel“. Zehn weitere Menschen wurden nach Angaben des Rettungsdienstes im überwiegend von arabischen Israelis bewohnten Ort leicht verletzt. Früher am Tag seien bereits zwei Menschen an anderen Orten im Norden des Landes durch Raketen verletzt worden.

Mehr als hundert Raketen vom Libanon aus auf Israel abgefeuert

Nach Angaben der israelischen Armee wurden im Laufe des Tages mehr als 100 Raketen vom Libanon aus auf Israel abgefeuert. Die Hisbollah bestätigte die Raketenangriffe. Sie beschießt Israel seit mehr als einem Jahr – nach eigener Darstellung zur Unterstützung der Hamas, die am 7. Oktober 2023 ein Massaker mit 1.200 Toten in Israel angerichtet und damit den Krieg ausgelöst hatte.

Wegen des Beschusses haben rund 60.000 Menschen im Norden Israels ihre Wohnorte verlassen. Seit Kriegsbeginn wurden dort 77 Menschen getötet und mehr als 640 verletzt. Im Libanon starben durch Israels Gegenangriffe mehr als 3.000 Menschen.