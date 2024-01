Für Asylwerber in Deutschland kommt Bezahlkarte statt Bargeld

LR Hattmannsdorfer will auch in Österreich „vermehrt Sachleistungsgutscheine“

In Deutschland haben sich 14 der 16 Bundesländer nach Angaben der hessischen Landesregierung auf gemeinsame Standards für eine Bezahlkarte für Asylbewerberinnen und Asylbewerber bis Sommer 2024 verständigt. „Bayern und Mecklenburg-Vorpommern gehen bei der Vergabe eigene Wege, wollen aber ebenfalls eine Bezahlkarte einführen“, heißt es.

Asylbewerberinnen und Asylbewerber sollen damit künftig einen Teil der Leistungen als Guthaben auf einer Karte anstelle einer Barauszahlung erhalten. Geeinigt habe man sich unter anderem darauf, dass es sich um eine guthabenbasierte Karte mit Debit-Funktion (ohne Kontobindung) handeln solle, die das Auszahlen von Bargeld ersetzt, teilte die hessische Landesregierung mit.

Lesen Sie auch

Über die Höhe des Barbetrags sowie über weitere Zusatzfunktionen entscheide jedes Land selbst. Die technischen Möglichkeiten der Bezahlkarte aber sollen in allen Ländern einheitlich sein. Grundsätzlich soll die Karte bundesweit gelten, Länder können sie aber regional und für bestimmte Branchen einschränken. Nicht vorgesehen seien ein Einsatz im Ausland, Karte-zu-Karte-Überweisungen und sonstige Überweisungen im In- und Ausland, hieß es.

„Mit der Einführung der Bezahlkarte senken wir den Verwaltungsaufwand bei den Kommunen, unterbinden die Möglichkeit, Geld aus staatlicher Unterstützung in die Herkunftsländer zu überweisen und bekämpfen dadurch die menschenverachtende Schlepperkriminalität“, sagte Hessens Regierungschef Boris Rhein (CDU) als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz. Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil (SPD) sagte, „mit einer Bezahlkarte werden Bargeldauszahlungen an Asylbewerberinnen und -bewerber weitgehend entbehrlich“, Falls diese dann arbeiten, könnten sie über das selbst verdiente Geld aber frei verfügen.

Soll auch in Österreich kommen

Bei dem in OÖ für Integration zuständigen Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer stößt das deutsche Vorgehen auf Zustimmung. „So wie im Österreichplan von Kanzler Nehammer gefordert und jetzt auch in Deutschland beschlossen, sollen auch in Österreich Asylwerber ihre Grundversorgungs-Leistung vermehrt über Sachleistungsgutscheine erhalten“, sagt Hattmannsdorfer.

Er will daher bei der nächsten Konferenz der Landes-Integrationsreferenten „die österreichweite Einführung von Sachleistungen statt Geldleistungen bzw. Bezahlkarten zu beantragen“. Denn es solle „keine Anreize geben, Grundversorgungs-Leistungen anders als für dringende Lebenshaltungskosten zu verwenden“.