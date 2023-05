G7-Gipfel beginnt mit Gedenken an Opfer von Hiroshima

Die sieben großen demokratischen Industrienationen beginnen an diesem Freitag in Hiroshima in Japan ihr diesjähriges Gipfeltreffen. Zum Auftakt besuchen die Staats- und Regierungschefs das Mahnmal für die Opfer des Atombombenabwurfs am 6. August 1945 auf die japanische Stadt, der auf einen Schlag 70.000 Menschen tötete. Zehntausende weitere starben später. Drei Tage später folgte ein weiterer Atombombenabwurf auf die japanische Stadt Nagasaki.

Die Erinnerung an die Opfer soll als Mahnung dienen, dafür Sorge zu tragen, dass es niemals wieder zum Einsatz von Atomwaffen kommt. Im Mittelpunkt des dreitägigen Treffens stehen Russlands Angriffskrieg in der Ukraine, eine Verschärfung der Sanktionen gegen Moskau, aber auch der Umgang mit China und seinen Machtansprüchen sowie die schwierige Lage der Weltwirtschaft. Zur G7-Gruppe gehören neben Gastgeber Japan und Deutschland auch USA, Frankreich, Großbritannien, Italien und Kanada.

