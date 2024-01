Geheimdienstvertreter: Pakistan greift Ziele im Iran an

Nach einem iranischen Luftangriff auf pakistanisches Territorium hat Pakistan nach Angaben eines Geheimdienstvertreters Ziele im Iran angegriffen. Der pakistanische Geheimdienstvertreter sprach am Donnerstag von Angriffen gegen „anti-pakistanische militante Gruppen“ in dem Nachbarland. Iranische Staatsmedien berichteten von Explosionen rund um die Stadt Saravan im Südosten des Landes, die nahe der Grenze zu Pakistan liegt. Drei Frauen und vier Kinder seien getötet worden.

Pakistan hatte dem Iran am Mittwoch vorgeworfen, bei einem Luftangriff auf sein Territorium zwei Kinder getötet zu haben. Als Reaktion auf den Angriff berief die Regierung in Islamabad ihren Botschafter in Teheran zurück. Der Iran sprach von einem Angriff gegen die sunnitischen Jihadistengruppe Jaish al-Adl, der sich nicht gegen Pakistani gerichtet habe.

