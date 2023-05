Getürkte Genossenschaft

Am 1. Mai sind auch die türkischen Genossen dabei: In Linz marschierte am Montag eine Abordnung des hiesigen Ablegers der sozialdemokratischen CHP mit der SPÖ über die Landstraße.

Kein Extremismus-Alarm

Soweit, so harmlos. Die SPÖ umgibt sich jedoch nicht nur mit ideologisch verwandten Austro-Türken. Sie hätschelt auch problematische Gruppen. Erst kürzlich hatte die Ramadan-Feier des Vereines „Avrasya“ in der Goetheschule die Linzer Stadtpolitik empört — mit Ausnahme der SPÖ.

Deren Stadtrat Dietmar Prammer rechtfertigte die Vermietung des Schulturnsaales mit Religionsfreiheit. Darum ging es aber nicht. Denn Anlass der Kritik war, dass „Avrasya“ den Hitler-Fan und Gründer der rechtsextremen Grauen Wölfe, Alparslan Türkes, verehrt.

Keine Berührungsängste kennen die Genossen auch im Umgang mit Fundamentalisten. Bürgermeister Klaus Luger pflegt freundschaftliche Kontakte zur „Austria Linz Islamischen Föderation“ (Alif). Vorsitzender Murat Baser nennt ihn „lieber Klaus“. Dass Alif Teil der in Deutschland als extremistisch eingestuften Milli-Görüs-Gemeinschaft (IGMG) ist, stört die SPÖ ebensowenig wie die Verehrung des Milli-Görüs-Gründers und Antisemiten Necmettin Erbakan.

Das städtische Presseamt veröffentlicht Lugers rege Alif-Kontakte nicht, Alif tut dies umso eifriger, was einer von deutschen Verfassungsschützern beschriebenen Taktik des legalistischen Islamismus entspricht: Die Akteure versuchten durch Kontakt zu politischen Parteien, von diesen „gleichsam eine ‘Unbedenklichkeitsbescheinigung’ zu erhalten“.

„Schließlich“, so der Verfassungsschutzbericht von 2018, „besteht auf lange Sicht die Möglichkeit, durch derartige Vernetzung eigenes Personal in Schlüsselpositionen zu bringen“.

Türkischer Stimmenfang

In Oberösterreich passiert das längst. In Freistadt sitzt mit Ibrahim Cansiz ein Alif-Funktionär für die SPÖ im Gemeinderat. Bei der Wahl im September 2021 hatte er die meisten Vorzugsstimmen (110) erhalten, 23 mehr als der spätere Bürgermeister Christian Gratzl.

Auch dort hat die SPÖ kein Problem damit, dass Cansiz vor der Wahl an einer Tagung der Alif-Jugend teilnahm, bei der ein Aktivist der türkischen Islamisten-Partei „Saadet“ referierte. An dem Treffen nahm auch der Alif-Aktivist Kadir Arslan teil, der in Attnang-Puchheim der SPÖ-Gemeinderatsfraktion angehört.

„Saadet“ müsste der SPÖ schon ein Begriff sein. Denn 2017 war aufgeflogen, dass ein ebenfalls von Alif kommender roter Ersatzgemeinderat in Wels als Chef des oö. Saadet-Ablegers auf Facebook ein Dschihad-Gedicht geteilt hatte, das ihm eine Verurteilung wegen Mitgliedschaft in einer Terroristischen Vereinigung eintrug.

Zwar sucht Baser auch Kontakte zur ÖVP und sogar zur als islamophob verteufelten FPÖ, andocken konnte Alif aber nur bei den Genossen, die eine weitere einflussreiche Türken-Organisation als Personalreserve entdeckt haben: Die rote Linzer Gemeinderrätin Arzu Büyükkal kommt aus der „Türkisch-Islamischen Union für kulturelle und soziale Zusammenarbeit in Österreich“ (Atib), welche als verlängerter Arm der türkischen Religionsbehörde Diyanet gilt. 2021 war Büyükkal beim Maiaufmarsch noch mit riesiger türkischer Fahne gesichtet worden, am Montag marschierte sie weniger auffällig mit.

Wie sich das für die SPÖ auszahlt, zeigte sich bei der letzten Gemeinderatswahl: In der Atib-Moschee lagen Büyükkals Wahlbroschüren aus, im SPÖ-Vorzugsstimmenranking landete sie mit 316 Stimmen nach Luger und Karin Hörzing auf Platz drei. Platz sieben (174 Stimmen) ging an den (aussichtslos gelisteten) türkischstämmigen Kandidaten Recai K. Kurz vor der Wahl war ein Foto aufgetaucht, das ihn mit einem Boss der berüchtigten „United Tribunes“-Rocker_bande zeigte. Auch das war: Der SPÖ egal.

Von Manfred Maurer