Größte Militärübung in Schweden seit über 25 Jahren

In Schweden hat am Montag die größte Militärübung seit über einem Vierteljahrhundert begonnen. Insgesamt beteiligen sich an dem Manöver 26.000 Menschen, darunter auch aus anderen Ländern.

Mit der Übung soll das Reaktionsvermögen sämtlicher Zweige der schwedischen Streitkräfte auf einen Angriff auf das skandinavische Land getestet werden, heißt es auf der Homepage der schwedischen Armee.

Die Übung, die auch Einsätze der Luftwaffe und der Marine beinhaltet, soll von 17. April bis 11. Mai dauern und im ganzen Land stattfinden. Geografische Schwerpunkte befinden sich auf der Ostsee-Insel Gotland und im Süden des Landes. An der Übung beteiligen sich außer Schweden 13 weitere Länder, darunter laut einer Aussendung der schwedischen Armee auch Österreich.

Die anderen Nationen, die an „Aurora 23“ teilnehmen sind laut der Meldung Dänemark, die USA, Großbritannien, Finnland, Polen, Norwegen, Estland, Lettland, Litauen und die Ukraine. Die USA schicken laut schwedischen Presseberichten 700 Marinesoldaten nach Mittelschweden. In Oskarshamn sollen demnach „Hunderte“ britische Soldaten die simulierte Landung von 1000 finnischen Soldaten sichern.

Schweden hatte bereits im Jahr 2013 aufgrund verstärkter russischer Marineaktivitäten in der Ostsee seine militärische Präsenz auf der Insel Gotland verstärkt. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine suchte das bisher bündnisfreie Schweden gemeinsam mit Finnland um Aufnahme in die NATO an. Während Finnland seit 4. April offiziell Mitglied der NATO ist, muss Schweden auf die Mitgliedschaft vor allem wegen des Widerstands der Türkei noch warten.