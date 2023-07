Guterres ruft Russland zu Rückkehr zu Getreideabkommen auf

UNO-Generalsekretär António Guterres hat Russland auf einem Ernährungsgipfel der Vereinten Nationen zu einer Rückkehr zum Ukraine-Getreideabkommen aufgerufen. Der vom Rückzug Moskaus ausgelöste Anstieg der Lebensmittelpreise habe „besonders zerstörerische Auswirkungen für gefährdete Länder, die darum kämpfen, ihre Bevölkerung zu ernähren“, sagte Guterres am Montag zum Auftakt des Gipfels in Rom.

Ziel des dreitägigen Treffens ist es, zusätzliche Mittel für Investitionen in ertragreichere und widerstandsfähigere Lebensmittelsysteme zu mobilisieren. An dem Gipfel in Rom nahmen Vertreter von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO (FAO), dem Internationalem Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung (IFAD) und dem Welternährungsprogramm (WFP) teil. Alle drei UNO-Ernährungsagenturen haben ihren Sitz in der italienischen Hauptstadt.

Bei dem Treffen arbeiten zudem Staats- und Regierungschefs sowie Regierungsdelegationen an Lösungen für die Ernährungskrise, in deren Folge die Zahl der an Hunger leidenden Menschen nach UNO-Angaben in den vergangenen drei Jahren um 122 Millionen gestiegen ist. Zudem soll es der Vorbereitung auf den UNO-Gipfel zu den 2016 verabschiedeten Nachhaltigkeitszielen dienen, der im September stattfindet.

Guterres sagte zum Auftakt des Ernährungsgipfels, in einer „Welt des Überflusses“ sei es „ein Skandal“, dass Menschen weiterhin an Hunger litten und verhungerten. „Die globalen Nahrungsmittelsysteme versagen und Milliarden von Menschen zahlen den Preis dafür“, ergänzte Guterres. 780 Millionen Menschen in der Welt hungerten, während ein Drittel der Nahrungsmittel verschwendet oder vernichtet werde.

Die FAO forderte anlässlich des Gipfels eine „radikale Veränderung“ von „Erzeugung, Verarbeitung, Vertrieb und Verbrauch von Lebensmitteln“. Diese sei nötig, um die nach wie vor wachsende Weltbevölkerung zu ernähren.

Guterres zufolge sind jährlich umgerechnet rund 451 Milliarden Euro nötig, um Entwicklungsländer bei der Stärkung ihrer Ernährungssysteme zu unterstützen. Der UNO-Landwirtschaftsfonds IFAD stellte dem die rund 632 Milliarden Euro gegenüber, die die reichsten Länder der Welt jährlich als Subventionen für die Landwirtschaft zahlten. Die „Kosten für das Nichtstun“ mit Blick auf die Ernährungskrise belaufen sich dem IFAD zufolge hingegen auf rund elf Billionen Euro jährlich.