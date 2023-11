HRW: Explosion in Gaza-Spital durch palästinensische Rakete

Die Explosion in einem Spital im Gazastreifen am 17. Oktober wurde nach Erkenntnissen der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch wohl durch eine fehlgeleitete palästinensische Rakete ausgelöst. Wie HRW am Sonntag mitteilte, basieren die Erkenntnisse auf der Auswertung von Fotos und Videos, Satellitenbildern sowie Interviews mit Zeugen und Experten. Die Explosion im Al-Ahli-Krankenhaus hatte in der gesamten arabischen Welt Empörung ausgelöst.

Die Palästinenser machten einen israelischen Luftangriff dafür verantwortlich. Israel erklärte dagegen, die Explosion sei durch einen fehlgeleiteten palästinensischen Raketenabschuss verursacht worden. Diese Einschätzung wird nun durch HRW geteilt. „Die Explosion, die am 17. Oktober 2023 im Al-Ahli-Krankenhaus in Gaza-Stadt zahlreiche Zivilisten tötete und verletzte, wurde offensichtlich durch eine raketengetriebene Munition ausgelöst, wie sie üblicherweise von bewaffneten palästinensischen Gruppen eingesetzt wird“, teilte die Menschenrechtsorganisation mit, ohne explizit eine Urheberschaft zu nennen.

