Implantat aus Österreich hilft chinesischen Kindern

Eine aufgeregte Gruppe von Kindern strahlt den Besuchern aus Oberösterreich entgegen. Die Kleinen haben eines gemeinsam: Sie litten unter einer schweren Hörschädigung. Ein medizinisches Produkt aus Österreich, das sogenannte Cochlea-Implantat, ermöglicht nun vielen, 90 Prozent Hörfähigkeit zu erlangen und einen normalen Spracherwerb.

Die besonderen Geräte werden von der Innsbrucker Firma MED-EL entwickelt und hergestellt, die weltweit in mehr als 100 Ländern operiert. Auch am Kepler Universitätsklinikum Linz werden sie erfolgreich bei Kindern und erwachsenen Patienten eingesetzt, die eine sehr hohe Zufriedenheit mit dem Produkt zeigen würden, wie LH-Stv. Christine Haberlander betont.

Lesen Sie auch

Im privaten Kangyu Sonnenschein Sprach-Reha-Zentrum im chinesischen Chengdu lernen die bereits operierten Kinder während eines ein- bis eineinhalbjährigen Aufenthaltes zu sprechen, erhalten Therapien, spielen, basteln, malen und singen gemeinsam. Die Mädchen und Buben, die hier ganz- oder halbtägig betreut werden, sind zwei bis sieben Jahre alt. 98 Prozent der Patienten mit Cochlea-Implantat können danach ganz normal in den Kindergarten oder zu Schule gehen. Stolz berichtet der Leiter der Schule davon, dass kürzlich eine ehemalige Patientin mit Cochlea-Implantat einen Sprachwettbewerb für sich entschieden hat.

Ein bis zwei Kinder unter 1000 werden mit einer Hörstörung geboren, weiß Haberlander, die die Betreuung in China nach der Operation ausdrücklich lobt: „Die Kinder werden sehr gut begleitet.“ In Österreich werden Schädigungen des Hörapparates durch ein dichtes Netzwerk an Untersuchungen (Mutter-Kind-Pass, Screenings) recht früh festgestellt.

Ein deutlicher Versorgungsvorsprung: 50 Implantate werden in OÖ im Jahr eingesetzt, in ganz China sind es an fünf Krankenhäusern jeweils rund 50. In OÖ setzt man nach der Operation auf ambulante Versorgung. Einige Plätze für Betroffene bietet das kokon Reha-Zentrum Rohrbach-Berg für die Dauer vier Wochen an.

Von Melanie Wagenhofer aus China