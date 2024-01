Indonesischer Bischof „verlegt“ Aschermittwoch wegen Wahlen

Herz oder Aschekreuz, Festtag der Liebenden oder Erinnerung an die Vergänglichkeit des Lebens, Fasten oder Liebesmahl: Heuer fällt der Valentinstag ungünstiger Weise auf den Aschermittwoch. Aus diesem Grund werden in den meisten Kirche am Abend des 14. Februar eher keine Segensfeiern angeboten, weil die Liturgie zum Beginn der Fastenzeit gefeiert wird.

Es wäre auch nicht sinnvoll, das mit einer Paarsegnung zu kombinieren, so Ehe- und Familienseelsorger Josef Lugmayr (Diözese Linz). Er rät den Pfarren dazu, solche Feiern am Wochenende davor oder auch nach dem Valentinstag abzuhalten.

Ein etwas kleineren Spagat müssen auch manche Parteien hinlegen: Es ist allerdings nicht zu erwarten, dass die FPÖ und Herbert Kickl bei ihrem Aschermittwochtreffen in Ried auf den Heiligen Valentin, den Schutzpatron der Liebenden, Rücksicht nehmen wird. Im Übrigen wird der Märtyrer auch bei Wahnsinn, Epilepsie und Pest angerufen.

Eine weitere Terminkollision gibt es in Indonesien: Wegen des am 14. Februar angesetzten Superwahltags lässt ein örtlicher katholischer Bischof heuer die Feiern zum Aschermittwoch um einen Tag verschieben. Wie Bischof Siprianus Hormat von Ruteng auf der Insel Flores in einem Hirtenbrief an die Katholiken seiner Diözese mitteilte, sollen die Aschermittwoch-Feiern mit dem Aschenritus in diesem Jahr erst am Donnerstag, 15. Februar, stattfinden.

Insbesondere in Kirchengemeinden in entlegeneren Gebieten könne die Aschenauflegung auch am ersten Sonntag der Fastenzeit am 18. Februar durchgeführt werden, so der Bischof. Hintergrund der Entscheidung ist die Sorge, dass die notwendige Aufmerksamkeit der Bürger für die Wahlen den wichtigen spirituellen Moment zum Beginn der Fastenzeit überschatten könnte, wie der vatikanische Missionspressedienst „Fides“ berichtete.

Das 275-Millionen-Einwohner-Land Indonesien ist das viertbevölkerungsreichste der Welt. In der Verfassungspräambel „Pancasila“ wird es als säkularer Staat definiert. Mit rund 230 Millionen Muslimen in der Bevölkerung ist Indonesien aber auch der größte muslimisch dominierte Staat der Welt. In Indonesien finden am 14. Februar nationale und regionale Parlamentswahlen statt. Gleichzeitig ist auch der erste Wahlgang der Präsidentschaftswahlen angesetzt. Wegen der zentralen Bedeutung des Staatspräsidentenamtes im politischen System des Landes steht die Wahl eines Nachfolgers für Präsident Joko Widodo, der nach zwei Amtszeiten nicht wieder kandieren darf, besonders im Fokus.