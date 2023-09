Die iranischen Behörden haben einem Medienbericht zufolge 30 Bomben in Teheran entschärft. Die Sprengsätze sollten zeitgleich in der iranischen Hauptstadt detonieren, meldete die Nachrichtenagentur Tasnim am Sonntag unter Berufung auf das Geheimdienstministerium. 28 Terroristen mit Verbindungen zur radikalislamischen IS-Miliz seien festgenommen worden. Der sogenannte Islamische Staat hat mehrere Anschläge im Iran für sich reklamiert.

