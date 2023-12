Im Norden Israels ist nach Angaben der israelischen Armee ein Soldat durch ein „feindliches Fluggerät“ getötet worden. Zwei weitere Soldaten wurden im Gebiet Margaliot an der Grenze zum Libanon verletzt, wie die Armee am Samstag erklärte. Bei dem Toten handle es sich um einen 53-jährigen Reservisten aus Petah Tikva in der Nähe Tel Avivs, hieß es weiter.

