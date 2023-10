Israels Armee greift weiter im Gazastreifen an

Die israelische Luftwaffe hat ihr Bombardement der islamistischen Hamas im Gazastreifen auch in der Nacht zum Samstag fortgesetzt. Kampfflugzeuge griffen zahlreiche Stellungen der Islamisten in der gesamten Küstenenklave an, wie das israelische Militär in der Früh auf Telegram bekannt gab. Palästinensische Medien berichteten von Toten und Verletzten bei Luftangriffen im Norden des Gazastreifens in der Nacht und Samstagfrüh.

Zu den Zielen der Angriffe gehörten laut israelischer Armee Kommandozentralen, Abschussrampen für Panzerabwehrraketen und strategische Infrastruktur der Hamas, die für Terrorzwecke genutzt werde. Auch Scharfschützen- und Beobachtungsposten der Hamas, die sich in mehrstöckigen Gebäuden befänden, seien bombardiert worden.

Lesen Sie auch

Laut palästinensischen Medien seien bei den nächtlichen Angriffen in Jabalia im Norden des Küstengebiets mindestens 19 Menschen getötet worden. Samstagfrüh seien zudem bei israelischen Luftangriffen ebenfalls im Norden des Gazastreifens sechs Häuser getroffen und mindestens acht Palästinenser getötet worden. Weitere 45 wurden demnach verletzt. Vom israelischen Militär gab es zunächst keine Stellungnahme zu diesen Berichten.