Israels Armee tötete drei Palästinenser im Westjordanland

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben bei einem Einsatz im besetzten Westjordanland drei Hamas-Kämpfer ausgeschaltet, die sich in einem Krankenhaus versteckt und einen kurz bevorstehenden Anschlag geplant hätten. Einer der Männer habe Kontakte zum Hamas-Hauptquartier im Ausland gehabt und einen im Ablauf ähnlichen Anschlag geplant, wie ihn die militant-islamistische Palästinenser-Gruppe am 7. Oktober bei ihrem Überfall auf Israel verübt habe, teilt das Militär mit.

Er habe das Spital in der Stadt Jenin als Versteck genutzt. Bei den beiden anderen Männern handle es sich um Extremisten aus der Region. Die Armee wollte nicht sagen, ob die Personen getötet worden seien. Der Radiosender Voice of Palestine berichtete aber, dass drei Palästinenser von israelischen Soldaten im Ibn-Sina-Krankenhaus in Jenin getötet worden seien. Im Westjordanland hat die Gewalt zwischen Israel und Palästinensern seit den Hamas-Massakern am 7. Oktober und dem folgenden Krieg im Gazastreifen stark zugenommen.

