Israels Regierungschef Netanyahu aus Krankenhaus entlassen

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ist nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt Medienberichten zufolge wieder aus der Klinik entlassen worden. Ihm sei ein Herzmonitor implantiert worden, teilte die Klinik mit. Sein Herz ist demnach zwar „völlig normal“, solle aber routinemäßig überwacht werden. Der Grund für seinen Krankenhausaufenthalt sei Dehydrierung gewesen.

Israels Regierungschef war am Samstag in die Notaufnahme eines Krankenhauses in der Nähe der Stadt Tel Aviv gebracht worden. In einer Videobotschaft aus dem Krankenhaus teilte Netanyahu mit, er sei am Vortag ohne Wasser und Kopfbedeckung in der Sonne gewesen. Auch in Israel gibt es derzeit eine Hitzewelle. Medien meldeten, er habe zuhause zeitweise das Bewusstsein verloren.

Netanyahus Büro teilte am Sonntag mit, der Premier sei in „sehr gutem Zustand“ und solle noch am Sonntag entlassen werden. Der 73-jährige Netanyahu war in der Vergangenheit öfter wegen gesundheitlicher Probleme im Krankenhaus gewesen.