Italien beklagt Europas fehlende Solidarität bei Migration

Der italienische Außenminister Antonio Tajani beklagt, dass Europa keine Solidarität mit dem mit einer akuten Migrationskrise konfrontierten Italien zeige. „In dieser Phase, wie in vielen anderen, hat sich Europa nicht mit Italien solidarisch gezeigt. Die italienische Küste ist die Grenze der Europäischen Union“, erklärte Tajani, Gast des vom italienischen TV-Kanal „Rete“ gesendeten Programms „Diritto e Rovescio“ am Donnerstagabend.

Tajani betonte, dass die Menschen, die migrieren, „nicht nach Italien kommen wollen, sie wollen in andere Teile Europas ziehen“. „Es gibt viele Zeichen des guten Willens, aber dann gibt es seitens der EU-Partner keine Taten, während wir nicht länger warten können“, sagte der Außenminister und Vorsitzender der Regierungspartei Forza Italia.

„Die Situation in Afrika ist explosiv. Ganz Afrika südlich der Sahara erlebt Momente großer Spannungen, außerdem gibt es eine große Krise in Afghanistan, in Syrien herrscht immer noch Krieg, die Menschen fliehen vor den Kriegen und ziehen nach Norden“, so Tajani. Der Außenminister erinnerte daran, dass Europa ein Memorandum mit Tunesien unterzeichnet habe. „Dieses Memorandum wird aber immer noch nicht anwendet, weil es Widerstand gibt“, klagte Tajani.

Die italienische Mittelmeerinsel Lampedusa sieht sich derzeit mit der Ankunft tausender Migranten konfrontiert, deren Versorgung sie kaum bewältigen kann. Das italienische Rote Kreuz meldete am Mittwochabend mehr als 7.000 Neuankömmlinge – so viele, wie die 145 Kilometer nördlich von Tunesien gelegene Insel Einwohner zählt.

Das gute Wetter der vergangenen Tage führte dazu, dass sich mehr Menschen als gewöhnlich von Nordafrika aus in Booten über das Mittelmeer auf den Weg machten. Nach Angaben des Innenministeriums in Rom kamen allein am Dienstag mehr als 5.000 Migranten in Italien an. Die meisten von ihnen wurden von der Küstenwache aufgegriffen und nach Lampedusa gebracht. Das dortige Aufnahmezentrum ist für weniger als 400 Menschen ausgelegt. Männer, Frauen und Kinder mussten rund um das Lager die Nächte unter freiem Himmel verbringen. Am Mittwoch wurde deswegen der Notstand ausgerufen.

Die Europäische Kommission erklärte am Donnerstag, in engem Kontakt mit den italienischen Behörden zu stehen. Derzeit seien rund 450 Mitarbeiter der EU-Asylagentur und von Frontex vor Ort im Einsatz. Auch finanziell werde Italien mit 14 Millionen Euro Nothilfe unterstützt. Am Freitag soll ein Sondertreffen im Rahmen der EU-Solidaritätsplattform stattfinden. Auf diesem können sich die Mitgliedstaaten über ihre Aufnahmekapazitäten austauschen.

Auch aus dem österreichischen Innenministerium hieß es am Donnerstag, man stehe mit den italienischen Behörden in Kontakt. Zugleich würde die Überwachung auf dem Brenner intensiviert. Experten gehen aber davon aus, dass die meisten Migranten in Italien bleiben oder nach Frankreich weiterreisen. Fest steht für Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), dass „die EU-Kommission bei der Bekämpfung von Schlepperkriminalität und Asylmissbrauch noch konsequenter, strenger und schneller werden muss“.

Die außenpolitische Sprecherin der Grünen, Ewa Ernst-Dziedzic, fordert gegenüber der APA „endlich faire Verteilquoten auf alle Mitgliedsstaaten und mehr Solidarität“. Es brauche „legale und sichere Fluchtrouten, auch um zukünftige Tragödien zu verhindern“, so Ernst-Dziedzic.