Italiens Ex-Ministerpräsident Berlusconi gestorben

Der italienische Ex-Premier Silvio Berlusconi ist am Montag gestorben. Dies bestätigte Berlusconis Fernsehkonzern MFE. Der Medientycoon starb mit 86 Jahren in der Mailänder San Raffaele-Klinik, in die er am Freitag wegen seiner chronischen Leukämie eingeliefert worden war. Die Programme von Berlusconis TV-Sender wurden unterbrochen, um den Tod des Medientycoons bekannt zu geben. Hunderte Journalisten, TV-Teams und Anhänger des Medienzaren versammelten sich vor der Klinik.

Berlusconis Leichnam soll Medienberichten zufolge in seiner Residenz in Arcore aufgebahrt werden. Gerechnet wird mit einem Staatsbegräbnis im Mailänder Dom im Laufe dieser Woche, berichteten italienische Medien.

Politiker aus allen Lagern kondolierten der Familie. „Silvio Berlusconi war vor allem ein Kämpfer, er war ein Mann, der nie Angst hatte, seine Überzeugungen zu verteidigen, und genau dieser Mut und diese Entschlossenheit machten ihn zu einem der einflussreichsten Männer in der Geschichte Italiens“, so Meloni.

„Mit Berlusconi hat Italien gelernt, dass es sich niemals Grenzen auferlegen lassen darf. Es lernte, dass es niemals aufgeben darf. Mit ihm haben wir viele Schlachten geschlagen, gewonnen und verloren. Und auch für ihn werden wir die Ziele, die wir uns gemeinsam gesetzt haben, erreichen. Auf Wiedersehen Silvio“, schrieb Italiens Premierministerin Giorgia Meloni. Ihre Regierungskoalition wird von Berlusconis Partei Forza Italia unterstützt.

„Wir verlieren einen großen Italiener“, erklärte der Chef der rechten Lega Matteo Salvini. „Der Tod Berlusconis bedeutet das Ende einer Ära, für uns ist sein Ableben ein großer, enormer Schmerz“, sagte Verteidigungsminister Guido Crosetto.

Auch die Opposition würdigte Berlusconis Rolle in der Politik. „Wir haben unterschiedliche Welten vertreten, doch wir waren nie Feinde“, kommentierte der Ex-EU-Kommissionschef Romano Prodi. „Berlusconi hat die Geschichte unseres Landes geschrieben. Sein Tod betrifft uns alle“, betonte der ehemalige Premier und frühere Chef der Demokratischen Partei (PD), Enrico Letta. Auch Berlusconis Fußballclub AC Monza trauert um den Medientycoon, der von 1986 bis 2017 auch Eigentümer des Erstligisten AC Milan war.

Erst am 19. Mai war Berlusconi nach 45 Tagen Aufenthalt aus dem Krankenhaus entlassen worden, in dem er wegen einer Lungeninfektion behandelt worden war. Er hatte zwölf Tage auf der Intensivstation verbracht. Berlusconi war bis zu seinem Tode Vorsitzender der mitregierenden Mitte-Rechts-Partei Forza Italia. Zwischen 1994 und 2011 war er vier Mal italienischer Regierungschef gewesen.