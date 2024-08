Japan gedenkt Atombomben-Opfern von Hiroshima

In Japan wird am Dienstag des Atombomben-Abwurfs auf die Stadt Hiroshima durch die USA vor 79 Jahren gedacht. In der Früh des 6. August 1945 hatte ein Bomber der US-Armee eine Uranium-135-Bombe über Hiroshima abgeworfen. Unmittelbar danach und in den ersten Monaten nach dem Angriff starben etwa 140.000 Menschen, in den folgenden Jahren tötete die radioaktive Strahlung weitere 60.000 Menschen.

Drei Tage nach dem Abwurf über Hiroshima tötete eine weitere US-Atombombe auf die japanische Stadt Nagasaki zudem mehr als 70.000 Menschen. Dieses Jahr wird Israel nicht bei dem Gedenken in Nagasaki dabei sein: Die Stadt hatte den israelischen Botschafter in Japan nicht eingeladen, um vor dem Hintergrund des Gazakrieges jegliche Störung der Zeremonie zu vermeiden. In Hiroshima ist Israel hingegen zu dem Gedenken eingeladen.

