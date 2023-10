Judenhass als Triebfeder

Der Gordische Knoten wird auch nach dem jüngsten Stahlgewitter nicht durchschlagen sein. Der israelisch-palästinensische Konflikt bleibt eine unendliche Geschichte, in der auf wenige Momente der Hoffnung stets Episoden des Schreckens folgten.

Was die Palästinenser heute am Verhandlungstisch erreichen könnten, ist viel weniger, als sie 1947 mit dem damals abgelehnten UNO-Teilungsplan bekommen hätten. Momentan steht die Zwei-Staaten-Lösung aber ohnehin nicht auf der Agenda. Die Koexistenz eines Palästinenserstaates mit Israel ist in der gegenwärtigen Phase undenkbar.

Lesen Sie auch

Warum finden Juden und Araber auch nach Abertausenden Toten auf beiden Seiten nicht und nicht zusammen?

Vertriebene Juden

Eine wesentliche, wenn auch nicht einzige Triebfeder dieses seit mehr als einem Jahrhundert währenden Konfliktes ist der Antisemitismus. Allerdings: Der Holocaust ist nur ein Teil der Erklärung. Denn die jüdische Einwanderung begann lange davor. Adolf Hitler war noch nicht geboren, Theodor Herzl hatte „Der Judenstaat“ noch nicht geschrieben, als Ende des 19. Jahrhunderts antisemitische Pogrome in Russland die erste große Einwanderungswelle in die damals dem Osmanischen Reich angehörende Region auslösten. Jahrzehnte später sorgte der Nazi-Terror für einen Exodus in noch größerem Ausmaß.

Mit der Flucht wurden die jüdischen Immigranten den Antisemitismus allerdings nicht los. Sie tauschten nur den im Christentum wurzelnden Judenhass gegen einen anderen, den islamischen. Denn auch Muslimen wurde und wird von ihren Fundis Antisemitismus gepredigt. „Uns wurde beigebracht, dass der Jude der ewige Feind der Muslime ist“, erinnert sich der Freiburger Religionspädagoge Abdel-Hakim Ourghi an seine Kindheit in Algerien. In seinem Buch „Die Juden im Koran — ein Zerrbild mit fatalen Folgen“ widerspricht er der verbreiteten These, wonach islamischer Antisemitismus lediglich Folge des Nahost-Konfliktes sei. Er sei „auch theologisch legitimiert“, so Ourghi, der kritisiert, „dass die theoretische und historische Genese des Judenhasses in den Anfängen des Islam seitens der Muslime verschwiegen (werde)“.

„Jüdisches Sündenregister“

In einem Kapitel seines Buches analysiert Ourghi den „Heiligen Krieg des Propheten gegen die Juden in Medina“. Weil sie sich Mohammeds Lehre nicht unterwerfen wollten, wurden die Juden zu Feinden erklärt. Die Folge waren sich im Laufe der Geschichte oft wiederholende Tragödien: Vertreibung, Enteignung, Ermordung. Im Koran gerechtfertigt mit einem jüdischen „Sündenregister“, das Islamisten bis heute als Terrormotiv dient.

So mündete der frühislamische Dschihad gegen die Juden in den Terror des 20. Jahrhunderts. In Ägypten lieferte der Muslimbruder Sayyid Qutb mit antisemitischen Schriften den ideologischen Unterbau des Dschihadismus. In der Türkei hielt Necmettin Erbakan das antisemitische Erbe Mohammeds hoch: „Juden regieren seit 5700 Jahren die Welt“, verkündete der auch von Exil-Türken in Österreich verehrte Milli-Görüs-Gründer noch vor seinem Tod im Jahr 2011.

Den Judenhass instrumentalisieren palästinensische Terrororganisationen wie die Hamas, deren Chefs gerade im Islamisten in aller Welt finanzierenden Golfstaat Katar den jüngsten Angriff auf Israel feiern.

Nicht nur die Hamas, auch die palästinensische Autonomiebehörde fördert die Volksverhetzung. 2022 hat der Nahost-Thinktank Mena-Watch 128 von dieser Behörde approbierte Schulbücher analysiert. Die Lehrwerke strotzen vor Antisemitismus und Terrorverherrlichung. „Unter Rückgriff auf die frühislamische Geschichte und auf Zitate aus islamischen Quellen werden Juden als ‚Lügner und Betrüger‘ charakterisiert, die den Propheten vom rechten Weg abzubringen versucht hätten, für ihre ‚Sünden‘ und ‚Verfehlungen‘ von Allah aber gestraft würden“, heißt es in der Studie.

Die Landkarte in einem Sozialkundebuch etwa zeigt die Fiktion eines Palästinenserstaates vom Jordan bis zum Mittelmeer. Von Juden gegründete Städte wie Tel Aviv oder Eilat sind nicht zu finden. Ein Geschichtsbuch glorifiziert das Olympia-Attentat in München 1972, wo ein Palästinenser-Kommando elf Israelis und einen Deutschen ermordet hatte.

Diese Erziehung der palästinensischen Jugend zu Hass und Terror ist eine Garantie dafür, dass der Frieden keine Chance bekommen wird.

Eine Analyse von Manfred Maurer