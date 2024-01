Katar liefert Medikamente für israelische Geiseln nach Gaza

Nach einer von Katar vermittelten Übereinkunft zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas sollen die israelischen Geiseln im Gazastreifen Medikamente erhalten. Zudem würden Hilfslieferungen für die Zivilbevölkerung in den abgeriegelten Küstenstreifen gebracht, teilte das katarische Außenministerium am Dienstag mit. Die Medikamente sollen am Mittwoch mit zwei katarischen Militärflugzeugen zunächst nach Ägypten gebracht und von dort in den Gazastreifen geschafft werden.

Wie das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu weiter mitteilte, wurden die Medikamente in Frankreich gekauft. Bei dem Überfall und Massaker der islamistischen Terrorgruppe Hamas und anderer Palästinenserorganisationen auf Israel am 7. Oktober waren rund 250 Menschen in den Gazastreifen verschleppt worden. Derzeit werden in dem Küstenstreifen noch 136 Menschen festgehalten. Israel geht davon aus, dass etwa zwei Dutzend von ihnen nicht mehr leben.

Lesen Sie auch