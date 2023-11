Kein Pardon für Judenhass!

Emin Ö. aus Linz und Mert Ö. aus Freistadt sind Stars der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs (IGMG). Mitte Oktober holten die Jungmuslime beim 35. Europäischen Koran-Rezitationswettbewerb im deutschen Bielefeld den ersten bzw. dritten Platz in der Alterklasse 10 bis 13 bzw. 14 bis 18 Jahre. Ihre Leistung: Sie können besonders gut den Koran auf Arabisch herunterbeten.

Antisemitischer Koran

Es ist nicht überliefert, welche Suren in Bielefeld aufzusagen waren. Wer aber den Koran zur Gänze rezitieren kann, muss auch Sure 5, Vers 51, parat haben, die laut Übersetzung auf der IGMG-Webseite Muslime auffordert: „O ihr, die ihr glaubt! Nehmt nicht Juden und Christen zu Freunden.“ Oder Sure 5:64, wo es über Juden heißt: „Sooft sie ein Feuer zum Krieg anzünden, wird es Allah löschen. Doch auf Erden stiften sie mit Vorliebe Verderben.“ Oder Sure 5:82: „Wahrlich, du wirst finden, dass die Juden und die, welche Allah Götter zur Seite stellen, unter allen Menschen den Gläubigen am feindlichsten sind.“

Der Jude als Feind, Kriegshetzer und Unfriedensstifter. Mit etwas Exegese und historisch-kritischer Reflexion ließe sich das Gift des koranischen Antisemitismus für Gegenwart und Zukunft ausmerzen. Doch genau dafür gibt es offenbar keinen muslimischen Bildungsauftrag. Weder finden sich auf der IGMG-Webseite distanzierende Erläuterungen zu einschlägigen Suren, noch bei der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) Hinweise auf eine kritische Auseinandersetzung mit jenen Glaubensquellen, aus denen Islamisten ihre antisemitische Ideologie schöpfen. Das ist nicht verwunderlich: Denn im Moscheeunterricht geht es laut BinurMustafi, dem Leiter des IGGÖ-Bildungsamtes, darum: „1. Das Erlernen bzw. Festigen der arabischen Sprache. 2. Das Erlernen des Koranlesens unter Einhaltung der dafür notwendigen Rezitationsregeln. 3. Organisation von Freizeitaktivitäten.“ Weitere Ziele sind Nachhilfe und muttersprachliche Kurse.

Mitdenken unerwünscht

Milli-Görüs-Funktionär Mustafi formulierte sie für eine vom Land Oberösterreich in Auftrag gegebene Studie über den Moscheeunterricht. Dort wird auch ausdrücklich klargestellt, dass eine kritische Lektüre des Koran unerwünscht ist: „Von einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Koran (wird) auch deshalb abgesehen, weil dieser nach herrschender Meinung für Laien, und für Kinder erst recht, schwer zu verstehen ist.“ Zentrale Aufgabe des Moscheeunterrichts sei eben nur „die Rezitation des Korans in arabischer Sprache“.

Vor diesem Hintergrund ist der auch in Schulen aufflammende, bei Palästina-Kundgebungen in „Tod den Juden“-Parolen gipfelnde, oft „antizionistisch“ camouflierte Antisemitismus nicht verwunderlich. Zwar sind offizielle Islam-Vertreter bemüht, keinen offenen Antisemitismus zu zeigen. Wie aber der oö. Milli-Görüs-Chef Murat Baser die aktuelle Nahost-Tragödie auf Facebook reflektiert, ist vielsagend: Er teilt Horrorberichte über israelische Angriffe auf Gaza. Am 7. Oktober, als islamistische Hamas-Terroristen in Israel 1400 Juden massakrierten, postete Baser genau nichts.

So sind wir nicht!?

Allerdings beteuern IGGÖ-Funktionäre von Präsident Ümit Vural abwärts durchaus Ablehnung von Antisemitismus. Man besucht demonstrativ KZ-Gedenkstätten, gern in Begleitung jüdischer Vertreter. Das zielt jedoch auf den im Christentum wurzelnden, von den Nazis pervertierten Judenhass. Derart selektive Bekenntnisse vermitteln eine muslimische „So-sind-wir-nicht“-Botschaft mit komfortablem Nebeneffekt: Sie lenkt ab vom importierten Antisemitismus und von der Notwendigkeit, diese Irrungen der islamischen Geschichte endlich so konsequent anzugehen, wie es die christlichen Kirchen getan haben und muslimische Reformer gern tun möchten.

Politik gefordert

Gefordert ist auch die Politik — die Bundesregierung, insbesondere aber mit Islam-Fundis kuschelnde Sozialdemokraten. Sie darf sich nicht zufrieden geben mit allgemeinen Verurteilungen von Antisemitismus. Von der IGGÖ und ihrem in Milli Görüs verwurzelten Vorsitzenden ist eine selbstkritische Nabelschau einzufordern. Diese bedingt zuallererst ein aufgeklärtes Bildungsverständnis, welches nicht nur perfekte Koranrezitatoren feiert, sondern zeitgemäße Exegese fördert und Reformer nicht als Ketzer brandmarkt.

Analyse von Manfred Maurer