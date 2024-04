Kiew evakuiert zwei Kliniken wegen befürchteter Angriffe

Die ukrainische Hauptstadt Kiew hat die Evakuierung von zwei Krankenhäusern wegen befürchteter russischer Angriffe angekündigt. Wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte, werden die Krankenhäuser „dringend“ geräumt, „weil ein Video online im Umlauf ist, das einen feindlichen Angriff auf diese medizinischen Einrichtungen ankündigt“. Die Behörden würden „alles in ihrer Macht stehende“ tun, um Patienten und Ärzte in anderen Einrichtungen unterzubringen, hieß es.

In dem Video wird behauptet, dass die Krankenhausgebäude hauptsächlich Militärangehörige beherbergen würden, und sie daher legitime Ziele wären. Diese Behauptungen seien „eine absolute Lüge und Provokation durch den Feind“, erklärte die Stadtverwaltung im Onlinedienst Telegram. Es handle sich um eine Ausrede, um die soziale Infrastruktur der Hauptstadt anzugreifen.

Bei einem der Krankenhäuser handelt es sich den Angaben zufolge um eine Kinderklinik in der Bohatyrska-Straße im Norden Kiews.