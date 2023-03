Kim ordnet Produktion von waffenfähigem Kernmaterial an

Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un hat neue, kleinere Nuklearsprengköpfe vorgestellt und will die Produktion von waffenfähigem Nuklearmaterial hochfahren. Das Land müsse jederzeit bereit sein, die Waffen einzusetzen, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag Kim, während er das Atomwaffenprogramm des Landes inspizierte.

Er habe die Produktion von waffenfähigem Material in einer „weitsichtigen Weise“ angeordnet, um sein Atomwaffenarsenal „exponentiell“ zu vergrößern und leistungsfähige Waffen zu produzieren. Der Ausbau des nordkoreanischen Arsenals diene ausschließlich der Verteidigung des Landes sowie des Friedens und der Stabilität in der Region.

Lesen Sie auch

KCNA veröffentlichte Fotos der Sprengköpfe namens Hwasan-31. Nach Ansicht von Experten könnten die Bilder auf Fortschritte bei der Miniaturisierung von Sprengköpfen hindeuten, die leistungsstark und dennoch klein genug sind, um auf Interkontinentalraketen montiert zu werden, die die USA erreichen können. „Er hat etwas mehr Leistung auf kleinerem Raum. … Das ist besorgniserregend“, sagte Kune Y. Suh, emeritierter Professor für Nukleartechnik an der Seoul National University, nach einem Abgleich mit Sprengköpfen aus dem Jahr 2016.

Kim besichtigte auch neue taktische Atomwaffen und Technologien zur Montage von Sprengköpfen auf ballistischen Raketen sowie Pläne für nukleare Gegenangriffe. Er sei auch über ein IT-gestütztes integriertes Atomwaffenmanagementsystem unterrichtet worden, dessen Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit bei den jüngsten Übungen zur Simulation eines nuklearen Gegenangriffs überprüft wurden, berichtete die KCNA.

Nordkorea hat seine militärischen Tests verstärkt. Am Montag feuerte das abgeschottete Land ballistische Kurzstreckenraketen ab, in der vergangenen Woche testete es auch strategische Unterwasserwaffen und simulierte einen nuklearen Gegenschlag gegen die Vereinigten Staaten und Südkorea. Die Regierung in Pjöngjang beschuldigt die beiden Verbündeten, mit ihren gemeinsamen Militärübungen eine Invasion zu proben.