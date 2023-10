Konservative wollen bei Neuseeland-Wahl zurück an die Macht

In Neuseeland entscheiden an diesem Samstag rund 3,8 Millionen Wahlberechtigte darüber, wer künftig ihr Land regiert. Umfragen zufolge könnte die konservative National Party mit ihrem Spitzenkandidaten Christopher Luxon (53) nach sechs Jahren zurück an die Macht kommen. Derzeit ist Labour-Chef Chris Hipkins (45) Regierungschef. Er hatte das Amt im Jänner nach Jacinda Arderns Rücktritt übernommen.

Politische Beobachter erwarten ein enges Rennen – wahrscheinliche Königsmacher werden kleinere Parteien sein, darunter die populistische New Zealand First. Im Wahlkampf gehörten die hohen Lebenshaltungskosten sowie Steuersenkungen zu den Hauptthemen. Um eine Regierung zu bilden, sind mindestens 61 der 120 Sitze im Parlament nötig. Sollte das Ergebnis wie erwartet sehr knapp sein, könnte es Wochen dauern, bis eine Regierung steht.

In dem Pazifikstaat konnten die Menschen schon seit dem 2. Oktober jederzeit ihre Stimme abgeben. Mehr als eine Million Wahlberechtigte haben bereits vor dem Hauptwahltag abgestimmt. Die Wahllokale sind von 09.00 bis 19.00 Uhr Ortszeit (23.00 Uhr am 13.10. bis 09.00 Uhr MESZ) geöffnet. Vorläufige Ergebnisse werden in der Nacht erwartet.