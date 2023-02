Konservativen-Konferenz CPAC startet nahe Washington

Nahe der US-Hauptstadt Washington beginnt am Mittwoch die Konservativen-Konferenz CPAC. Bei dem viertägigen Treffen in National Harbor im Bundesstaat Maryland werden rechte Politiker und Aktivisten auftreten, unter ihnen am Samstag Ex-Präsident Donald Trump und der frühere brasilianische Staatschef Jair Bolsonaro.

Bereits am Freitag spricht die frühere UN-Botschafterin Nikki Haley, die Trump im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner 2024 herausfordert.

Das Treffen beginnt um 17.00 Uhr Ortszeit (23.00 Uhr MEZ). Die Conservative Political Action Conference (CPAC) mit tausenden Teilnehmern ist die größte alljährliche Zusammenkunft des rechten Lagers in den USA.

Organisiert wird die CPAC von der konservativen Lobbyorganisation American Conservative Union, das erste Treffen fand 1974 statt. Bekannt ist die Konferenz auch für eine Umfrage unter den Teilnehmern, wer der beste Präsidentschaftskandidat der Republikaner wäre – eine Art Pulsmesser für die Stimmung an der Basis.