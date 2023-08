„Konstruktiv, mit Hausverstand!“

VOLKSBLATT: Im kommenden Jahr stehen wieder EU-Wahlen an, derzeit erscheint die (Zu-)Stimmung zur Europäischen Union nicht sehr gut. Wie wollen die EU-Parlamentarier darauf reagieren?

WINZIG: Ich sehe es als meine Aufgabe als EU Parlamentarierin die EU den Menschen näher zu bringen und sie über unsere Arbeit hier in Brüssel umfangreich zu informieren. Oftmals werden EU-Vorhaben in den Medien nur sehr verkürzt dargestellt, ich bemühe mich das ganze Bild zu vermitteln. Zeitgleich ist es für meine Arbeit in Brüssel wichtig die Anliegen, Wünsche aber auch Sorgen der Österreicherinnen und Österreicher zu hören, um diesen Input dann auch in die Gesetzgebung einfließen zu lassen.

Wahlziel der EVP muss sein, 2024 wieder stärkste Fraktion zu werden, oder?

Ja, das ist das Ziel. Wir leisten auf EU-Ebene als größte Fraktion gute Arbeit, die hoffentlich belohnt wird. Die Europäische Volkspartei arbeitet konstruktiv an wichtigen Zukunftsthemen und ist ein verlässlicher Partner. Bei uns steht klar der Hausverstand im Vordergrund und nicht reiner Idealismus, der sich oftmals in realitätsfremden Vorlagen niederschlägt. Bis zur Wahl ist es noch fast ein Jahr und bis dahin wird weitergearbeitet für unsere EU-Bürgerinnen und Bürger. Wir dürfen nicht den extrem rechten und linken Parteien das Feld überlassen. Unsere Aufgabe muss es sein, die Vorteile der Union aufzuzeigen.

Viele stöhnen unter der überbordenden EU-Bürokratie, vom Industriekonzern bis zum Landwirt. Wie kann es gelingen, diese teuren und oft unnötigen Hürden zu verringern?

Ja, es ist leider eine Tatsache, dass wir auf europäische Ebene dem Bürokratieabbau hinterherhinken. Das ist auch etwas, das ich offen kritisiere. Vorschläge liegen auf dem Tisch aber leider fehlt oft der politische Wille, hier wirklich etwas umzusetzen. Es kann nicht sein, dass unseren Landwirtinnen und Landwirte immer mehr Auflagen und auch bürokratische Hürden auferlegt werden. Dasselbe gilt für die Industrie und für Klein- und Mittelbetriebe. Ich nehme die Forderung nach weniger Bürokratie in jede Verhandlung mit.

Woran hapert es in er Umsetzung?

Leider stoße ich bei den linken Fraktionen meist auf taube Ohren. Aber ich werde nicht lockerlassen und setze mich auch als Vorsitzende der überparteilichen Arbeitsgruppe für Klein- und Mittelbetriebe dafür ein, dass hier endlich nachhaltige Schritte gesetzt werden.

Windkraftprojekte werden verhindert, Gas- und Ölförderung ist generell ein Tabuthema, Deutschland nimmt seine AKW vom Netz, importiert dafür Atomstrom oder Kohlenstrom. Aber wie will die EU die Energieversorgung Europas sichern und die Energiewende schaffen?

Technologieneutralität ist hier das Gebot der Stunde. Wir dürfen uns nicht durch Verbote selbst einschränken, sondern müssen vielmehr Schritte setzen, Innovation sowie Forschung und Entwicklung zu fördern. Es braucht Technologie übergreifende Anreize um CO2-Emmissionen zu reduzieren. Zeitgleich setzt die EU einen Schwerpunkt auf den Ausbau von Erneuerbaren Energien. Hier gibt es noch große Unterschiede innerhalb der Mitgliedstaaten, mit dem Net Zero Industry Act und der Richtlinie für den Ausbau von Erneuerbaren Energien stellen wir die richtigen Weichen.

Europa ist nicht umsonst die „Alte Welt“. Die demografischen Auswirkungen der Überalterung sind längst als Probleme im Alltag eingezogen?

Fehlende Arbeitskräfte zwingen zu Abteilungsschließungen in Spitälern und Altenheimen, zu Produktionsdrosselungen in der Industrie, führen zum Zusperren zahlreicher Kleinbetriebe, vom Wirtshaus bis zum Greissler. Andererseits wird der Zustrom von Migranten nach Europa immer stärker, Länder streiten um die faire Verteilung dieser Migrationslast. Noch immer fehlt eine Willkommenskultur, obwohl Zuwanderung die einzige kurzfristige Möglichkeit darstellt, zumindest eine Linderung der demografischen Probleme herbei zu führen.

Wie ist auf EU-Ebene der Stand der Dinge, wie kann Europa seinen (drastisch formuliert) „Untergang“ verhindern?

Ich denke nicht, dass wir all diese Probleme der EU zuschreiben dürfen. Vielmehr sind diese großen Herausforderungen eben nur gemeinsam lösbar. Gerade beim Thema Migration gibt es aber noch großen Handlungsbedarf auf EU Ebene. Das wurde in den letzten Jahren verschlafen. Erst Dank dem Druck der österreichischen Bundesregierung bei der Diskussion zur Schengenerweiterung hat sich endlich etwas bewegt. Es liegt ein Vorschlag am Tisch für einen gemeinsamen Migrations- und Asylpakt, an dem der Rat aktuell arbeitet.

Und beim Thema Fachkräftemangel?

Da haben wir auf europäischer Ebene schon einige Fortschritte erzielt und u. a. das Antragsverfahren für Aufenthalts- und Arbeitserlaubnisse in der EU vereinfacht. Zudem hat die Kommission die Einrichtung einer EU-weiten Plattform und eines Fachkräftepools vorgeschlagen, um die EU für nach beruflichen Chancen strebende Drittstaatsangehörige attraktiver zu machen. Wichtig ist, dass wir jetzt den vollen Fokus auf die Wirtschaft und den Standort Europa legen, um es auch für Fachkräfte attraktiv zu machen, nach Europa zu kommen bzw. zu bleiben.

Mit ÖVP-Delegationsleiterin ANGELIKA WINZIG sprach Andy Hörhager