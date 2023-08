Koranzündler befeuern Islamismus

Gleich vorweg, um kein Missverständnis aufkommen zu lassen: Es gibt nichts Dümmeres, als Bücher zu verbrennen. Egal, ob Koran oder Bibel, Karl Marx oder Sigmund Freund — wer das gedruckte Wort ins Feuer wirft, offenbart nichts außer intellektueller Schwäche in einem durchaus wünschenswerten Diskurs über verbreitete Gedanken.

Derzeit haben offenbar Koranverbrennungen Hochkonjunktur. In Schweden und Dänemark werden alle paar Tage einschlägige Aktivitäten angemeldet und von den Behörden unter Zugrundelegung eines absoluten Meinungsfreiheitsbegriffes genehmigt.

Kleine Ursache …

Die bizarren Inszenierungen stoßen weder auf breite Zustimmung, noch ist die Zahl der Protagonisten nennenswert. Dennoch hat die kleine Ursache große politische Wirkungen — unmittelbare und mittelbare. In weiten Teilen der islamischen Welt herrscht Aufruhr. Auffallend gut organisierte und mit professionell gestalteten Transparenten ausgestattete Wutbürger stürmen schwedische bzw. dänische Vertretungen, verbrennen nicht nur schwedische bzw. dänische Nationalflaggen, sondern auch israelische. Spielt da etwa Antisemitismus eine Rolle?

Auch muslimische Granden schenken dem dümmlichen Pyromanenaktivismus unverdiente Aufmerksamkeit. Irans Staatsoberhaupt Ayatollah Ali Khamenei fordert die „härteste Strafe“ für die Koranschänder. Die Türkei verlangt von Dänemark, wo im Juli drei Korane abgefackelt worden waren, dringend die Verhinderung weiterer solcher Aktionen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte Schweden und den Westen als Ganzes schon Ende Juni nach einer Koranverbrennung in Stockholm scharf attackiert: „Wir werden den Überheblichen im Westen letztendlich beibringen, dass die Beleidigung der Heiligtümer von Muslimen nichts mit Meinungsfreiheit zu tun hat!“

Papst einig mit Erdogan

Papst Franziskus sieht das ähnlich: Er äußerte sich „empört und angewidert von diesen Aktionen“. „Die Meinungsfreiheit darf niemals als Vorwand dienen, um andere zu verachten. Dies zuzulassen, muss abgelehnt und verurteilt werden“, so Franziskus.

Damit wären wir bei den mittelbaren Folgen des unsäglichen Spiels mit dem Feuer. Verteidiger der Meinungsfreiheit geraten in die Defensive, Islamisten wird ein Mitspracherecht über Freiheit eingeräumt. Österreich bleibt diese Diskussion zwar erspart, weil die Herabwürdigung religiöser Lehren im Strafgesetzbuch bereits mit Freiheitsstrafen bis zu sechs Monaten oder Geldstrafen bis zu 360 Tagessätzen bewehrt ist, doch es gibt auch Staaten, die ihren säkularen Anspruch derart ernst nehmen, dass auch Religionen nicht von Unannehmlichkeiten der Meinungsfreiheit ausgenommen sind.

In Schweden und Dänemark denken die Regierungen aber nun schon über spezielle Einschränkungen nach. Sofern diese auf ein Verbot von Koranverbrennungenhinauslaufen, wird es dagegen kaum Widerspruch geben. Vergessen werden sollte dabei aber nicht, vor wem der säkulare Staat da in die Knie geht: Es sind die treibenden Kräfte des politischen Islam, denen es nicht nur darum geht, den Koran vorm Feuerteufel zu schützen, sondern vor kritischem Diskurs.

Islamistische Freiheiten

Und darüber wäre auch in Österreich zu diskutieren: Die Islamische Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) kritisiert zwar sehr wohl Koranverbrennungen, nicht aber die Verbrennung von Musikinstrumenten durch die Taliban in Afghanistan oder die gerade verkündete Verschärfung der Strafen für Kopftuchverweigerinnen im Iran.

Gleichzeitig praktizieren Islamisten selbst eine exzessive Art der Meinungsfreiheit: Türkische Verlage verbreiten in Europa — auch in Österreich — islamistische Literatur, in der unter Berufung auf den Propheten Mohammed die Ermordung von Juden und Islam-Kritikern oder die Steinigung von Ehebrechern propagiert wird.

Für die offizielle Muslim-Vertretung ist das bislang kein Thema. Die notwendige Diskussion über solche Auswüchse der Meinungsfreiheit bleibt den Akteuren des politischen Islam erspart, solange alle paar Tage irgendwo ein Koran brennt und den muslimischen Opfermythos befeuert. Dabei wären manche — zum Beispiel antisemitische — Botschaften des Koran durchaus eine Diskussion wert. Muslime, die eine solche führen wollen, brauchen allerdings Polizeischutz.

Eine Analyse von Manfred Maurer