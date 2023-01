Kreml berücksichtigt in seinen Planungen NATO-Erweiterung

Die russische Armee berücksichtigt bei ihren Planungen laut Generalstabschef Waleri Gerasismow eine mögliche Erweiterung der NATO um Schweden und Finnland. „Der Plan wurde von dem Präsidenten der Russischen Föderation (Wladimir Putin) abgenommen und kann angepasst werden, sobald sich die Gefahren für die russische Föderation ändern“, sagte Gerasimow der Online-Nachrichtenseite „Argumenti i Fakti“.

Mögliche Gefahren seien derzeit eine Erweiterung der NATO um Finnland und Schweden oder die Nutzung der Ukraine als Mittel, um einen „hybriden Krieg“ gegen Russland zu führen. Einem möglichen Beitritt Schwedens zum nordatlantischen Verteidigungsbündnis könnte die Türkei im Wege stehen.

Stockholm kann nach einer Koranverbrennung in der schwedischen Hauptstadt nach Aussage des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan nicht mit einer Unterstützung der Ankaras rechnen. „Wenn ihr der türkischen Republik oder dem religiösen Glauben der Muslime keinen Respekt zollt, dann könnt ihr von uns in Sachen NATO auch keine Unterstützung bekommen“, so Erdogan. Schwedens Außenminister Tobias Billström kommentierte die Aussagen bis dato noch nicht.