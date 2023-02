Kreml „besorgt“ über Lage in Transnistrien

Der Kreml hat sich am Montag „besorgt“ über die Lage in der von Moldawien abtrünnigen Region Transnistrien gezeigt. Dort würden externe Kräfte die Situation aufwühlen, sagte der Sprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, laut staatlicher Nachrichtenagentur TASS.

„Natürlich ist die Situation in Transnistrien Gegenstand unserer größten Aufmerksamkeit und ein Grund für unsere Besorgnis“, sagte Peskow bei einer Pressekonferenz auf die Frage, wie der Kreml die Entwicklungen in Transnistrien sehe und ob Moskau besorgt sei, dass der Westen versuchte, die Situation in der Region zu unterminieren.

Letzte Woche hatte Moskau dem Westen mitgeteilt, dass es alle Aktionen, die „russische Friedenstruppen in Transnistrien bedrohen“, als Angriff auf Russland selbst ansehen würde,

Russlands Warnung lässt in Moldawien, einer kleinen ehemaligen Sowjetrepublik zwischen Rumänien und der Ukraine, die Angst vor einem möglichen russischen Angriff wachsen. Die pro-europäische Präsidentin der Republik Moldau, Maia Sandu, beschuldigte diesen Monat Moskau, einen Putsch geplant zu haben, was Russland bestritt.

Weiters sagte Peskow, Russland sehe derzeit keine Bedingungen für eine friedliche Lösung der Situation in der Ukraine. Dies bedeute, dass die „spezielle Militäroperation“ fortgesetzt werde.

„Wir wiederholen, dass wir im Moment keine Voraussetzung dafür sehen, dass sich diese ganze Geschichte friedlich entwickelt. Bis jetzt geht die spezielle Militäroperation weiter und wir bewegen uns auf die Erreichung der festgelegten Ziele zu“, sagte Peskow.