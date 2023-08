Kreml meldet „Zerstörung“ von vier ukrainischen Schiffen

Russische Truppen haben nach Angaben aus Moskau vier ukrainische Militärschiffe im Schwarzen Meer zerstört. Ein Flugzeug „zerstörte gegen Mitternacht Moskauer Zeit (23.00 MESZ) vier Hochgeschwindigkeitsmilitärschiffe“ mit „bis zu 50 Soldaten“ einer Spezialeinheit an Bord, erklärte das russische Verteidigungsministerium auf Telegram. Laut Kreml griff die Ukraine außerdem die Bucht von Sewastopol am Schwarzen Meer mit Drohnen an.

Das russische Militär habe den Angriff abwehren können, schrieb der von Moskau eingesetzte Gouverneur der Hafenstadt auf der Krim, Michail Raswoschajew, Mittwochfrüh in seinem Telegram-Kanal. Über die Zahl und Art der zerstörten Ziele lagen demnach zunächst keine genauen Informationen vor. Zuletzt gab es verstärkt Meldungen über ukrainische Angriffe auf militärische Objekte der seit 2014 von Moskau annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim.

Außerdem wehrte das russische Militär in der Stadt Pskow im Nordwesten Russlands einen Drohnenangriff auf einen Flughafen ab. Das erklärte der Gouverneur der gleichnamigen Region. Er veröffentlichte ein Video, das ein großes Feuer zeigt und auf dem Explosionen und Sirenen zu hören sind. Die staatliche Nachrichtenagentur TASS berichtete unter Berufung auf Rettungsdienste, dass bei dem Angriff vier schwere Transportflugzeuge beschädigt worden seien. Demnach wurde der Luftraum über dem Flughafen Moskau-Wnukowo gesperrt. Pskow ist rund 800 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt, die Region grenzt an die EU-Mitgliedstaaten Lettland und Estland an.

Unterdessen wehrte die russische Luftabwehr offiziellen Angaben zufolge erneut eine Drohne ab, die in Richtung der Hauptstadt Moskau unterwegs war. Das unbemannte Luftfahrzeug sei abgefangen worden und über Rusa im Moskauer Gebiet abgestürzt, berichtete das russische Verteidigungsministerium Mittwochfrüh auf Telegram. Laut dem Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin gab es keine Schäden oder Verletzte. Die Rettungsdienste seien vor Ort. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen.

Zuvor war in der Nacht zum Mittwoch der Flugverkehr an den Moskauer Flughäfen erneut zeitweise – ohne Angabe von Gründen – unterbrochen worden. In jüngster Zeit ist Moskau immer wieder zum Ziel ukrainischer Drohnenangriffe geworden.

Nach Angaben aus dem Kreml wurden zudem vier weitere ukrainische Drohnen abgeschossen. Drei unbemannte Luftfahrzeuge seien von der Luftabwehr über der südwestlichen Grenzregion Brjansk abgewehrt worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Eine weitere Drohne wurde demnach über dem benachbarten Gebiet Orjol abgeschossen.

Nach Angaben des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko waren in der ukrainischen Hauptstadt Explosionen zu hören. Über seinen Telegram-Kanal fordert er die Bewohner der Stadt auf, in Notunterkünften zu bleiben.