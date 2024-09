Letzter Tag der Regionalwahlen in Russland

In Russland enden an diesem Sonntag die vielerorts auch unter dem Eindruck des Angriffskrieges gegen die Ukraine abgehaltenen Kommunal- und Regionalwahlen. Kremlchef Wladimir Putin, der selbst online über den neuen Moskauer Stadtrat abstimmte, sprach von wichtigen Wahlen. Die Urnengänge hätten immer „eine große Bedeutung für die politische Stabilität im Land, und heute ist das besonders wichtig“, sagte er in einem vom Kreml veröffentlichten Video.

Insgesamt laufen seit Freitag im flächenmäßig größten Land der Erde rund 4.000 verschiedene Abstimmungen. Mehr als 57 Millionen Menschen sind zur Stimmabgabe aufgerufen.

Eine echte Opposition ist bei den Wahlen neuer Gouverneure, Regionalparlamente und Bürgermeister nicht zugelassen. Unabhängige Beobachter der in Russland als „ausländischer Agent“ geächteten Organisation „Golos“ beklagten schon im Vorfeld Manipulationen, mit denen die Behörden vor allem den Kandidaten der Kremlpartei Geeintes Russland zum Sieg verhelfen wollen.

Trotzdem gilt die Abstimmung als wichtiger Stimmungstest für den Kreml, der besonders auch durch die ukrainische Offensive auf russischem Gebiet im Raum Kursk und durch den Beschuss von Grenzgebieten unter Druck steht. In Regionen mit Kampfhandlungen, die ihre Abstimmungen vorgezogen hatten, lag die Wahlbeteiligung nach offiziellen Angaben deutlich unter 50 Prozent.

In 21 Regionen sind Gouverneurswahlen angesetzt, darunter auch in St. Petersburg, der Heimatstadt Putins, wo der wegen Misswirtschaft umstrittene Politiker Alexander Beglow dank der Unterstützung des Kreml mit einer neuen Amtszeit rechnet.

Die liberale Oppositionspartei Jabloko, die anders als andere Kräfte nicht verboten ist, kritisierte im Vorfeld Druck auf Kandidaten. Die Partei beklagte, dass „Hunderte von unseren Kandidaten auf verschiedenen Ebenen mit Hilfe willfähriger Wahlleitungen und Gerichte nicht zugelassen wurden zu den Abstimmungen unter absurden und ausgedachten Vorwänden“. Jabloko rief dazu auf, für Frieden und Freiheit sowie für eine Feuerpause in der Ukraine zu stimmen.