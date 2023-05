In der gesamten Ukraine ist nach Angaben der Rettungsdienste Luftalarm ausgelöst. In der Region Kiew droht offiziellen Angaben zufolge ein Raketenangriff. „Drohender Raketenangriff!“, schreibt die Kiewer Regionalverwaltung auf dem Nachrichtendienst Telegram. „Bleiben Sie in den Schutzräumen.“ Stabschef Andrij Yermak warnt davor, die ukrainische Luftabwehr nicht zu kompromittieren. „Achten Sie auf Ihre Sicherheit, machen Sie die Arbeit der Luftabwehr nicht publik.“

