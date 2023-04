Mindestens zehn Tote bei Schiffsunglück vor Tunesien

Mindestens zehn Menschen sind bei einem Schiffbruch eines Migrantenbootes vor Tunesien ertrunken. Dies berichteten italienische Medien unter Berufung auf die tunesische Küstenwache. Unter den zum Großteil afrikanischen Todesopfern wurden zwei Kinder gezählt. 76 Menschen konnten gerettet werden. Der Schiffbruch ereignete sich am Dienstag vor der tunesischen Küstenstadt Sfax.

Im Hafen der sizilianischen Stadt Catania ist am Mittwoch indes ein Boot mit circa 700 Menschen an Bord eingetroffen. Das Boot wurde von einem Schiff der italienischen Küstenwache eskortiert. Die Migranten waren in den vergangenen Tagen im zentralen Mittelmeerraum gerettet worden.

Über das Osterwochenende waren von Freitag bis Montag mehr als 40 Boote mit etwa 2.000 Menschen nach Seefahrten über das Mittelmeer in Lampedusa eingetroffen, wie die italienische Küstenwache Montagabend bilanzierte. 38 Personen kamen demnach bei Schiffbrüchen vor Tunesien und in maltesischen Gewässern ums Leben, 18 weitere wurden noch vermisst.

Nach den starken Migrationsbewegungen über das Osterwochenende hat die Regierung in Rom Sondermaßnahmen ergriffen. So beschloss die Regierung einen Ausnahmezustand im ganzen Land auszurufen, der sechs Monate lang dauern wird, sagte der Minister für Katastrophenschutz, Nello Musumeci. So soll die Heimführung von Migranten ohne Recht auf Verbleib in Italien erleichtert werden.