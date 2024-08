Nahost – G7-Außenminister: Spannungen nicht weiter anheizen

Angesichts der sich weiter verschärfenden Lage im Nahen Osten mahnen die sieben großen westlichen Industrienationen (G7) zur Deeskalation in der Region. In einer gemeinsamen Videokonferenz riefen die G7-Außenminister am Sonntag alle Parteien zur größtmöglichen Zurückhaltung auf, um eine Eskalation des Konflikts zu verhindern. Der Weg des Dialogs und der Mäßigung solle in der aktuellen Situation eingeschlagen werden, sagte Italiens Außenminister Antonio Tajani.

Während der Videokonferenz äußerten die G7-Minister „große Besorgnis über die jüngsten Ereignisse, die zu einer weiteren regionalen Ausbreitung der Krise führen könnten, beginnend mit dem Libanon“. In der Erklärung wird auch der Abschluss eines Waffenstillstandsabkommens im Gazastreifen und die Freilassung der israelischen Geiseln gefordert.

Italien führt derzeit den G7-Vorsitz und organisierte die kurzfristig einberufene Konferenz. Nach der gezielten Tötung des Auslandschefs der islamistischen Hamas, Ismail Haniyeh, in Teheran hat der Iran Israel mit massiver Vergeltung gedroht. Es wird ein regionaler Flächenbrand befürchtet, sollten sich auch die mit dem Iran verbündeten Milizen in der Region beteiligen. Dazu zählen die schiitische Hisbollah im Libanon, die Huthi im Jemen sowie Milizen im Irak und in Syrien. Israels drohte wiederum mit schweren Konsequenzen.

Die Gruppe der Sieben (G7) ist ein informelles Forum der Staats- und Regierungschefs sieben großer Industriestaaten. Dazu gehören Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA. Zu bestimmten Themen tauschen sich zudem die Minister der jeweiligen Mitgliedsländer in Treffen und Videokonferenzen aus.