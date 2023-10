Nehammer trifft Erdogan in Ankara

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hält sich am Dienstag zu einem Arbeitsbesuch in der türkischen Hauptstadt Ankara auf. Begleitet wird Nehammer von Innenminister Gerhard Karner und Wirtschaftsminister Martin Kocher (beide ÖVP) und einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation. Am Nachmittag trifft Nehammer den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan im Präsidentenpalast. Im Zentrum der Gespräche stehen die Themen Migration, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg.

„Der Fokus unseres Arbeitsbesuchs in der Türkei liegt klar darauf Migrationsrouten weiter zu schließen und Tore für die Wirtschaft weiter zu öffnen“, so der Kanzler laut Mitteilung des Bundeskanzleramts im Vorfeld. Karner will bei seinem Besuch die Zusammenarbeit mit Ankara im Bereich der illegalen Migration weiter ausbauen. Kocher betonte, dass er die guten Wirtschaftsbeziehungen weiter ausbauen wolle.

