Neue Drohnenangriffe auf russischem Staatsgebiet

In der russischen Grenzstadt Brjansk sind eine Elektronikfabrik und ein Bahnhof am Freitagnachmittag erneut zum Ziel von Drohnenangriffen geworden. Nach Angaben des Gouverneurs Alexander Bogomas fing die russische Luftverteidigung mindestens drei Drohnen über oder im Anflug auf die Stadt ab. Zwei der Fluggeräte sollen beim Absturz den Bahnhof und ein industrielles Verwaltungsgebäude beschädigt haben. Der Gouverneur machte die Ukraine für den Angriff verantwortlich.

Verletzt wurde laut Bogomas niemand. Brjansk war Behördenangaben und russischen Medienberichten zufolge bereits am Donnerstag mit Drohnen angegriffen worden, darunter der Bahnhof. Der Gouverneur sprach am Donnerstag auch von einem Angriff auf ein „Verwaltungsgebäude einer Industrieanlage“, bei dem ein Brand ausbrach. Bei der Industrieanlage handelt es sich nach ukrainischen Medienberichten um eine Fabrik eines der größten russischen Hersteller für Mikroelektronik. Rund 90 Prozent der Produktion des Unternehmens sollen für militärische Zwecke verwendet werden, hieß es. Die Fabrik soll zudem bereits Ende August Ziel von Drohnenangriffen gewesen sein.

Russland führt seit mehr als eineinhalb Jahren einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine. Immer wieder kommt es infolgedessen auch zu Beschuss auf russisches Staatsgebiet, oft in der Grenzregion. Opferzahlen und Schäden stehen dabei allerdings in keinem Verhältnis zu den Kriegsfolgen in der Ukraine.