Neue israelische Luftschläge in Beirut

Die israelische Luftwaffe hat am Sonntag erneut Ziele in der libanesischen Hauptstadt Beirut bombardiert. Anders als in Israel gibt es im Libanon keine Luftschutzbunker für die Bevölkerung und auch keine Sirenen, die vor Angriffen warnen. Kirchen in einem christlichen Viertel ließen die Glocken läuten. Anrainer eilten in die Gotteshäuser, um Schutz zu suchen. Informationen über Verletzte oder Tote gab es zunächst nicht.

Augenzeugen zufolge waren laute Explosionen zu hören, gefolgt von dichtem schwarzem Rauch, der über Häusern aufstieg. Der Brandgeruch breitete sich bis in die nahe liegenden Berge aus.

Nach Darstellung der israelischen Streitkräfte bombardierte die Luftwaffe in dem betroffenen Stadtviertel Kommandozentralen und andere Einrichtungen der proiranischen Hisbollah-Miliz. Die Zivilbevölkerung sei vor dem Beginn der Angriffe gewarnt worden.

Das israelische Militär veröffentlichte Sonntag früh einen Evakuierungsaufruf, der sich an die Bewohner von drei Gebieten im südlichen Teil der libanesischen Hauptstadt richtete. „Sie befinden sich in der Nähe von Einrichtungen und Interessen, die mit der Hisbollah in Verbindung stehen und gegen die das israelische Militär in naher Zukunft vorgehen wird“, schrieb Armeesprecher Avichay Adraee im Onlinedienst X. Dazu postete er Karten, auf denen drei Orte verzeichnet sind, die angegriffen werden sollten.

Israel hatte bereits am Samstag den Süden Beiruts bombardiert. Über dem Gebiet, das als Hochburg der Hisbollah-Miliz gilt, stiegen große Rauchschwaden auf. Die Hisbollah griff ihrerseits israelische Militärstützpunkte rund um Haifa an. Nach Angaben der israelischen Armee feuerte die Miliz insgesamt 80 Geschoße auf Israel ab.

Israel führt neben dem Krieg im Gazastreifen auch einen Krieg mit der Hisbollah im Libanon. Diese beschießt Israel nach eigenen Angaben zur Unterstützung der islamistischen Hamas, die am 7. Oktober 2023 ein Massaker mit mehr als tausend Toten in Israel verübt hatte. Israel reagierte mit Luftangriffen und einer Bodenoffensive.