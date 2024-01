Neue Koalition mit altem Ministerpräsidenten in Hessen

Boris Rhein ist erneut zum Ministerpräsidenten des deutschen Bundeslandes Hessen gewählt worden. Der CDU-Politiker bekam am Donnerstag in der ersten Sitzung des neuen Landtags in Wiesbaden 76 Stimmen. Die neue schwarz-rote Regierungskoalition verfügt über 75 der 133 Mandate im Landtag. Rhein wechselt damit den Regierungspartner: Zuvor hat die CDU zehn Jahre lang mit den Grünen regiert.

Rhein war Ende Mai 2022 in der damals noch schwarz-grünen Koalition als Nachfolger von Volker Bouffier erstmals ins Amt gekommen.

Aus der Landtagswahl im Oktober ging die Hessen-CDU mit Rhein als klare Siegerin hervor. Sie entschied sich für ein Ende der zehnjährigen Koalition mit den Grünen und für die erste unionsgeführte CDU/SPD-Koalition in der Geschichte Hessens.

Das Programm der Regierung wird kommende Woche im Landtag vorgestellt. Rhein hatte zuvor eine „progressiv-pragmatische“ Politik angekündigt. Man wolle die Probleme einer breiten Mehrheit anpacken und die nötigen Veränderungen schonend vollziehen.

Im Koalitionsvertrag, der vor allem die Handschrift der CDU trägt, werden ein starker Staat und eine stabile Wirtschaft angestrebt. Unter anderem ist das Festhalten an der Schuldenbremse vorgesehen sowie eine striktere Asylpolitik mit mehr Abschiebungen.

Außerdem ist die Ausweitung der Fahndungsmöglichkeiten der Polizei durch Künstliche Intelligenz und Videoüberwachung vorgesehen. Geplant sind Investitionen in Kitas, der Ausbau von Ganztagsschulen und die Schaffung bezahlbaren Wohnraums.

Präsidentin bestätigt

Bei der konstituierenden Sitzung war zuvor bereits die hessische Landtagspräsidentin Astrid Wallmann (CDU) in ihrem Amt bestätigt worden. Die 44-Jährige wurde mit großer Mehrheit gewählt. Die Politikerin steht seit 2022 dem Landtagspräsidium vor.

Wallmann beschwor in ihrer ersten Rede in der neuen Legislaturperiode den Wert der freiheitlichen Demokratien. Sie verwies darauf, dass Umfragen zufolge das Vertrauen in die Parteien, Politiker und den Staat allgemein nachgelassen habe. „Zeitgleich sinkt die Beteiligung an Wahlen oder verharrt auf niedrigem Niveau“, sagte Wallmann und forderte: „Unsere Demokratie braucht mehr denn je aktive Demokraten.“ Sie forderte, die historisch-politische Bildung neu auszurichten, um mehr Menschen zu erreichen.